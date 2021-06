Duran cumplio 70 años Inicia negocios con Thomas Hearns Jr. Por Héctor Villarreal El día de su 70 cumpleaños, el legendario boxeador Roberto “Manos de Piedra” Durán, asistió al gimnasio Pedro Alcazar en su ciudad natal de Panamá, acompañado de dos de sus hijos, así como del hijo y socio comercial de Tommy Hearns. Harlan Bivens. “Somos como una familia y eso incluye a Marvin Hagler Jr. y Ray Leonard Jr. con quienes también estamos en conversación junto con los Durans para iniciar una asociación comercial que incluya actividades de boxeo, por lo que estoy aquí por primera vez observando Los boxeadores panameños en su principal centro de entrenamiento ”, dijo Thomas Hearns Jr. “Esta es nuestra primera visita a Panamá y estamos muy contentos con lo que estamos viendo, no solo en el boxeo sino en la cultura misma”, dijo Bivens. “También tenemos una empresa de tecnología y estamos identificando muchas oportunidades aquí”, agregó. Durán, quien llegó al gimnasio con sus dos hijos menores, “Brambri” y “Fulo”, se mostró muy reservado a la hora de hablar de sus proyectos pero aclaró que aunque le han ofrecido irse a vivir a otros países, no tiene planes. salir de Panamá. “El dinero es muy importante, pero para mí la familia y mi tierra están por encima de cualquier ambición”, dijo el ex cuatro veces campeón del mundo. _

