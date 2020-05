WBC presenta el cinturón “Mazahua – 5 de mayo” Se suponía que este fin de semana se hubieran enfrentado Saúl “Canelo” Álvarez y Billy Joe Saunders en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El WBC planeaba presentar el cinturón especial “Adolfo López Mateos” al ganador. El cinturón fue diseñado para recompensar y reconocer a los luchadores que se enfrentan en las dos fechas más simbólicas de México, el 5 de mayo (Batalla de Puebla) y el 16 de septiembre (Día de la Independencia). El cinturón “Mazahua – 5 de mayo de 2020” de este año es una obra maestra creada por Angélica y Lilia Reyes Martínez, grandes artesanos de la cultura mazahua del Estado de México. Durante los próximos días, el WBC informará cómo y ante quién se presentará esta hermosa obra de arte. Declaración de Ringside Physicians ante el COVID-19 Fallece Brian McMahon , oficial del WBC y hombre de Boxeo en Australia

