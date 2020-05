Declaración de Ringside Physicians ante el COVID-19 La Asociación de Médicos de Ringside ha retirado su llamado a una suspensión indefinida de todos los deportes de combate, independientemente de la cantidad de personas involucradas. Aquí está su nueva declaración: La Asociación de Médicos de Ringside reconoce que las circunstancias con respecto a la pandemia de COVID-19 cambian y evolucionan continuamente. A medida que las órdenes de quedarse en casa se relajan, las comisiones atléticas y los órganos rectores de deportes de combate buscan reiniciar las operaciones. Aunque es imposible eliminar todo el riesgo asociado con COVID-19, se pueden tomar precauciones para reducir el riesgo de transmisión viral. Muchas comisiones deportivas, organizaciones y promotores están desarrollando nuevas pautas para limitar la exposición a todos los involucrados en los eventos, incluidos los atletas, sus equipos, el personal de la comisión y el personal de apoyo. Los procedimientos de los eventos deportivos de combate con respecto a las precauciones COVID-19 deben desarrollarse activamente, revisarse y modificarse regularmente en función del conocimiento en evolución y la evidencia científica presentada por las autoridades de salud pública. Estas pautas también deben involucrar a funcionarios locales y regionales de salud pública, así como a expertos en enfermedades infecciosas y epidemiólogos. Nuestros pensamientos continúan con aquellos que han estado y serán afectados por esta enfermedad. Nos mantenemos firmes en nuestra misión de servir, proteger y educar a todos los involucrados en deportes de combate. Si alguna organización de deportes de combate quisiera ayuda para desarrollar sus pautas, la Asociación de Médicos de Ringside puede brindar asistencia y orientación. Mauricio Sulaiman: 5 de mayo, fecha icónica para el boxeo WBC presenta el cinturón "Mazahua - 5 de mayo"

