Mauricio Sulaiman: 5 de mayo, fecha icónica para el boxeo Mauricio Sulaimán / Recuerdos de José Sulaimán / El Heraldo de México Hoy absolutamente todos los mexicanos conocemos el significado de la celebración del 5 de mayo; sabemos que se trata de la Batalla de Puebla, la defensa de nuestro territorio ante la invasión francesa. Pero no sería el caso si no se hubiera arraigado esta celebración por medio de la fuerza de los migrantes en Estados Unidos, y el boxeo tuvo mucho que ver para posicionar a esta fecha como un gran acontecimiento. Sí, fueron las funciones de boxeo en Las Vegas las que le dieron la dimensión de fiesta nacional, y desde hace más de 30 años, las peleas más importantes del mundo se llevan a cabo en el fin de semana cercano a esta fecha, y al 16 de septiembre. Nuestros migrantes iniciaron esta tradición de celebrar el 5 de mayo con peleas importantes, principalmente en California y Texas.Desde Rubén Púas Olivares, Carlos Zárate y hasta Salvador Sánchez, entre muchos más, y eso que estamos hablando de 50 años atrás. Pero fue en la década de los años 90 cuando se quedaron como bases el 5 de mayo y el 16 de septiembre para los promotores y las televisoras de mayor envergadura, para armar su calendario anual. Grandes representantes de nuestro país han peleado en esta fecha importante. Por ejemplo, los tres plumas: Erik Terrible Morales, Juan Manuel Márquez y Marco Antonio Barrera. También el filipino Manny Pacquiao estelarizó hasta tres fechas en Las Vegas. La estafeta se ha ido pasando de leyenda a leyenda. Julio César Chávez se la transfirió a Oscar de la Hoya; El Golden Boy a Floyd Mayweather, quien fue dueño ¡por cuatro años en fila! Y actualmente quien es el mandamás en el boxeo mundial es Saúl Álvarez. El Canelo tomó la estafeta en 2016, cuando derrotó al británico Amir Khan, tras defender su título mundial WBC de peso medio. Ésta no era su primera aparición en un 5 de mayo, pues en 2012, derrotó a Shane Mosley en una cartelera que compartió con Mayweather. En 2017 venció a Julio César Chávez Jr., y al año siguiente, se tenía programada la segunda pelea contra GGG Golovkin, pelea que se tuvo que realizar hasta septiembre por la injusta controversia del positivo del mexicano por clembuterol. En 2019 derrotó a Danny Jacobs, y precisamente ayer, se debió de haber celebrado en Las Vegas, contra Billy Joe Saunders. Algunas de las grandes noches realizadas el 5 de mayo son: – Julio César Chávez recuperó su campeonato mundial superligero WBC al derrotar a Frankie Randall, en el MGM, de Las Vegas, en 1994. – Juan Manuel Márquez se levanta tres veces de la lona en el primer round para lograr un empate ante Manny Pacquiao en la primera de sus cuatro peleas; ésta en 2004. Oscar de la Hoya noqueó en seis rounds al guerrero nicaragüense Ricardo Mayorga, en 2006. Mayweather logró el título superwelter WBC, al vencer a De la Hoya en 2007. Mayweather venció a Miguel Cotto, mientras que El Canelo, a Shane Mosley en una gran doble cartelera que se celebró en 2012. Floyd derrotó a Manny Pacquiao en 2015, la cual es considerada la pelea más importante en la historia en cuanto a dinero se generó: mayor taquilla, venta en PPV e ingresos para los boxeadores. CINTURONES MEMORABLES El CMB instituyó un trofeo especial para conmemorar estas dos fechas mexicanas en las que el mundo tiene la atención puesta en las peleas. Son dos acontecimientos aztecas que realiza el organismo rector del mundo del boxeo, con sede en México. Es un regalo que nuestro país y este deporte da al mundo con piezas únicas, elaboradas por comunidades indígenas, que representan la diversidad de culturas. En 2017 le tocó el turno a la huichol; a la chiapaneca, en 2018; la maya en 2019, y en 2020, dos culturas del Estado de México fueron las elegidas para enseñar al mundo su grandeza. Para este mayo se elaboró el cinturón mazahua, y para septiembre, la otomí. Lamentablemente no hubo pelea la noche de ayer. Canelo, quien es dueño de los cinturones huichol y maya (5 de mayo) y chiapaneco (16 de septiembre) hubiera enfrentado a Saunders. El WBC está evaluando las diferentes alternativas para que el mazahua (5 de mayo) encuentre un lugar al que se le colocará para la eternidad. ¿SABÍAS QUE…? Floyd Mayweather recibió como premio especial el cinturón esmeralda WBC, tras vencer a Manny Pacquiao. Este fajín tiene el Récord Guinness al ser el trofeo deportivo más caro en la historia del deporte. ANÉCDOTA DE HOY Me encontraba con mi papá en el hotel Hilton de Las Vegas, cuando sonó el teléfono y lo escucho emocionarse muchísimo, y me dice: “Mijito baja al lobby, y trae aquí al cuarto a mi hermano del alma”. Después de una larga plática entre ellos, bajamos a comer, y fui testigo de un interminable relato de anécdotas e historias de sus vivencias. Esa noche mi papá me dio como consigna que él estuviera muy bien durante la pelea. Me tocó sentarme en primera fila y vivimos en grande esa victoria de Chávez sobre El Chapo Rosario. Terminamos la noche con una cena en la que José Sulaimán y su hermano del alma, don William Abraham Dáguer, disfrutaron al máximo. Hoy nos acordamos de él, quien acaba de cumplir 15 años de haber tomado el camino sin retorno, pero su recuerdo vive y motiva a miles de personas para ser mejores seres humanos día tras día. Declaración de Ringside Physicians ante el COVID-19

