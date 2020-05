Chávez: las peleas del Cinco de Mayo fueron especiales La leyenda del ring mexicano Julio César Chávez peleó innumerables veces en el fin de semana del Cinco de Mayo y el mes de mayo sobre su increíble carrera y hablando con la presentadora Jessie Vargas discutió cómo se sintió luchar por su gente en esa fecha, especialmente su revancha con Frankie Randall en 1994 . “Es un día muy especial para todos los mexicanos”, dijo Chávez. “Luché muchas veces en mayo representando a todos los mexicanos. Es algo muy, muy especial, algo muy hermoso sentir el amor, el apoyo de todos los Mexicoamericanos que vivieron en los Estados Unidos. “Sobre todo, los mexicanos, que realmente son los que apoyan a otros mexicanos que van y triunfan en los Estados Unidos. Para ellos, es algo grandioso que uno pueda representarlos. Siempre traté de representarlos de la mejor manera. Afortunadamente, gané su respeto, pero sobre todo, gané el amor de la gente, nadie me lo puede quitar. “Fueron geniales, fueron enormes para mí porque siempre tuve el apoyo de todos los mexicanos que se mudaron allí. Ya ni recuerdo si gané o perdí, ¡creo que gané más de lo que perdí! “Lo único que me queda es la alegría que le di a los mexicanos allí, la euforia con la que me recibieron, me presentaron y me siguieron. Yo siempre tengo eso. “Hay oponentes que son complicados para nosotros. La verdad es que para mí, el estilo de Frankie Randall siempre fue complicado para mí. Incluso en la tercera pelea, porque en la segunda pelea, aunque lo vencí, la verdad es que si no fuera por el golpe de cabeza, nadie sabe cómo me habría ido porque ya estaba realmente cansado. “Honestamente en esa pelea, me había preparado como nunca antes. Mi adicción ya estaba muy avanzada. Pero me detuve un poco allí porque había perdido, quería vengar mi pérdida. Paré un poco, a pesar de que mi adicción ya estaba muy avanzada. Paré un poco, intenté parar un poco para recuperar mi título y así fue. Creo que fui un poco demasiado lejos, me preparé tan bien, que entré en la pelea sobreentrenado. En la segunda ronda, sentí que mis brazos ya estaban cayendo. “Afortunadamente, gracias a Dios, basado en la experiencia pura, tomé la pelea. Tuve otra pelea contra él en Ciudad de México, donde ya conocía su estilo y allí, lo vencí más fácilmente ”. Chávez se unió a Vargas en un episodio especial del Cinco de Mayo de ‘Peleamundo’ que también presento al presidente del CMB, Mauricio Sulaiman. El Boxeo regresa a Santo Domingo el 30 de mayo Mauricio Sulaiman: 5 de mayo, fecha icónica para el boxeo

