El Boxeo regresa a Santo Domingo el 30 de mayo Por Robert Coster El boxeo regresó a Santo Domingo, República Dominicana, como se anunció previamente, el 30 de mayo. El evento será a puerta cerrada promovido por Shuan Boxing tendrá en juego dos títulos de Fedelatin de la AMB. WBA # 7, WBC # 14, súper mosca Nolberto “Meneito” Jiménez (29-9-5, 16 KOs), defensor contra su cinturón Eliezer Aquino (21-4-1, 14 KOs). Ambos hombres ya se enfrentanron en 2013 que terminó en un empate técnico en 5 rondas. Esta revancha entre el estilista poco ortodoxo Jiménez y el toletero Aquino debería ser un dandy ya que no hay amor perdido entre los dos boxeadores. Los otros combates en la tarjeta, entre los talentos locales también son interesantes: el campeón de peso ligero de la AMB Fedelatin, WBA # 6 Jackson Marinez (19-0, 7 KOs) cruzará los guantes contra la prospección José Galvez (13-2 , 7 KOs). Gálvez está en una racha de 10 victorias; jr peso ligero Luis Salazar (13-0, 2 KOs) irá contra Juan Carlos Cordones (14-2, 9 KOs). El CEO de Shuan Boxing, Bélgica Peña, dados que los operadores, jueces, personal y organizadores serán a veces pruebas y que el evento esta en espera del visto bueno de la decisión del Ministerio de Salud y la Comisión Dominicana de Boxeo. Chávez: las peleas del Cinco de Mayo fueron especiales

