Andrade: Yo le gano a Billy Joe Demetrius Andrade espera finalmente enfrentar al amargo rival Billy Joe Saunders cuando regrese el boxeo, y le dijo al Podcast de Matchroom Boxing ‘The Lockdown Tapes’ que ‘reventaría’ al británico si se enfrentaban. Andrade (29-0 18 KOs) se enfrentaría a Saunders en octubre de 2018 por la corona de la OMB del londinense, pero el Británico falló una prueba de drogas y posteriormente renunció al título. “Estaba dispuesto a pelear contra Billy Joe después de 15 meses, pero eso no sucedió y estoy dispuesto a pelear contra él nuevamente”, dijo Andrade. “Si no puedo encontrar a Canelo, entonces son Billy Joe o Charlo en 160. A los 168 tenemos a Callum Smith. Destrozaría a Billy Joe Saunders en 160 o 168, eso no es un problema. “Considero que Danny Jacobs es uno de los mejores pesos medianos, pero pelearía con él, ¡sí! Si llegara al punto en el que íbamos a hacer una cantidad X, entonces podríamos hacer que suceda, pero crecí con él y tenemos una hermandad y conexiones mutuas. Luchar contra él no es algo que quiera hacer. “No quiero hablar de Liam Williams porque no hay nada de qué hablar. Que tengo que decir Sabemos que Jacobs, Canelo, GGG, Sergey Derevyenchenko y Billy Joe quieren pelear, ¿con quién voy a pelear? Billy Joe o Liam Williams? A quién quieres ver? “Vi a Billy Joe en el aeropuerto no hace mucho tiempo. Él dijo ‘¿qué piensas de mí y de ti?’ y le dije “no quiere pelear conmigo y que vaya y disfrute de su vida”. “Puede ser Williams, pero no estoy peleando con Canelo, Charlo o Billy Joe a puerta cerrada porque quiero callarlos frente a la gente. ¡Y diles ‘Soy yo otra vez’! Ofrecen $ 1 millón a Tyson para pelear en Australia El Boxeo regresa a Santo Domingo el 30 de mayo

