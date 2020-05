Ofrecen $ 1 millón a Tyson para pelear en Australia Por Ray Wheatley – Mundo del boxeo El ex campeón mundial de peso pesado Mike Tyson ha recibido una oferta de $ 1 millón para pelear contra los pesos pesados ​​Australianos Paul Gallen, Barry Hall o Sonny Bill Williams en Australia por el promotor Brian Amatruda, con sede en Melbourne. “Lo celebraría en Melbourne Arena, donde obtendríamos más de 10,000 entradas o incluso Princes Park, donde obtuvieron 30,000 por Jeff Fenech versus Azumah Nelson”, dijo Amatruda al Daily Mail. “Puede que tenga 53 años, pero sigue siendo un gran nombre y cualquiera de esos tipos Hall, Gallen o Sonny Bill se lanzarían ante la oportunidad de entrar al ring con él. Lo haría parte de un evento con una pelea por el título mundial de Tayla (Harris). Sería enorme ¡No solo una pelea, sería un mega evento! ” Protocolo Medico Sanitario del WBC listo para el regreso del Boxeo Andrade: Yo le gano a Billy Joe

