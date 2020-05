Protocolo Medico Sanitario del WBC listo para el regreso del Boxeo Este martes el WBC ha realizado su ¨martes de café virtual¨ con la prensa Mexicana e Internacional para presentar al mundo del boxeo un protocolo médico que incluye la actuación de los oficiales del ring a distancia para la realización de eventos de boxeo a puertas cerradas por la situación de la pandemia de coronavirus Covid-19. Mauricio Sulaimán, presidente del WBC informo sobre las medidas que incluyen a los boxeadores y todos los participantes del evento para tener peleas sin público. “El objetivo es que sean pocas personas en el evento y solo estén las principales y necesarias para reducir el riesgo de contagio y lograr realizar los eventos. Estará un comité medico pendiente de todos los participantes y e realizaran pruebas médicas, habrá un cuestionario inicial para cada uno de los participantes, se concentran por 14 días y se realizaran monitoreos diarios que incluyen toma de temperatura y controles médicos rigurosos. Habra un servicio de sanitización de todas las áreas. La conferencia de prensa y pesaje podrá usarse la plataforma Zoom y no deberán tener contacto con el exterior hasta el día de la pelea”, dijo Sulaimán Saldívar. Ofrecen $ 1 millón a Tyson para pelear en Australia

