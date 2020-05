Fallece Brian McMahon , oficial del WBC y hombre de Boxeo en Australia Por Ray Wheatley – World of Boxing La fraternidad del Boxeo Australiano está de luto por el fallecimiento del ex árbitro y juez del WBC Brian McMahon en Sydney a la edad de 79 años. Brian fue campeón aficionado ligero de Nueva Gales del Sur en 1960 y se convertiría en entrenador durante la década de 1970 y promotor en el Década de 1980 con su hermano gemelo Bernie, quien también se convirtió en funcionario del CMB durante la década de 1990. Brian fue el tercer hombre en el ring durante 38 años, de 1974 a 2012, en combates con boxeadores destacados como Kostya Tszyu, Jeff Harding, Lovemore Ndou, Justin Rowsell, Pongsaklek Wongjongkam, Shannan Taylor, Adam Watt, Troy Waters, Paul Briggs, Mark Janssen , Bob Mirovic, Renato Cornett, Peter Mitrevski Sr, Lenny Zappavigna, Glenn Kelly, Chad Bennett, Anthony Mundine, Gairy StClaire, Daniel Geale, Billy Dib y Nader Hamdan. A Brian le sobreviven su esposa Pamela, su hija María y su hermano Bernie. Fallece Francisco ¨Paco¨Flores, oficial Mexicano del WBC

