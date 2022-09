WBC presenta el Cinturón Guerrero Jaguar Zapoteca para Canelo-GGG Por.Gabriel F. Cordero La noche del 17 de septiembre, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Saúl El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin estarán en su trilogía y el Consejo Mundial de Boxeo ha presentado un llamativo cinturón para este magno evento llamado de Guerrero Jaguar Zapoteca. El cinturón tiene la expresión de la cultura oaxaqueña representando al Guerrero Jaguar, un trabajo cultural como un regalo de México y el WBC hacia el mundo, porque ningún país tiene esta diversidad de culturas, donde el arte se manifiesta y juntando la cultura, el arte y deporte” dijo Sulaimán Saldivar El cinturón fue confeccionado por artesanos oaxaqueños con una amplia variedad de colores, un tallado de madera de copal, referencia que hace alusión a la garras de un jaguar, el cual está decorado con una técnica de hoja de oro. “Cada vez y cada año que pasa nos emocionamos más y más con este proyecto. El cinturón es hermoso y absolutamente excepcional. Significa todo para quien lo gana. Tiene el corazón y el alma de la historia de Oaxaca. Es una obra de arte maravillosa y esta será una gran pelea.” cerro Sulaiman Saldivar WBC apoya a ProBox TV para sus eventos y transmisiones en México Like this: Like Loading...

