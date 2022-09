WBC apoya a ProBox TV para sus eventos y transmisiones en México Por.Gabriel F. Cordero ProBox TV, Marquez Promotions y Cancun Boxing han anunciado una serie de eventos de boxeo en México, el primero será el viernes 23 de septiembre en Oasis Resort en Cancún con la presentación de los prospectos Alejandro “Conejo” Díaz y Christopher “Pollo” López. El segundo evento tendrá lugar el 18 de noviembre también en Oasis Resort, y en 2023 habrá eventos mensuales en todo México (Ciudad de México, Monterrey, Culiacán, Acapulco, Guadalajara) todos transmitidos en vivo por ProBox TV. En los tradicionales ‘Martes de Café del WBC’, estuvieron presentes los legionarios ex campeones mundiales: Juan Manuel Marquez, Roy Jones Jr y Miguel Cotto propietarios de PROBOX TV y Pepe Gómez, CEO de Cancún Boxing. La conferencia de prensa fue encabezada por el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, licenciado Mauricio Sulaimán, con los representantes de la prensa especializada y se realizó el anuncio oficial de la app PROBOX TV, que es un proyecto encabezado por los grandes campeones Antonio Tarver, Juan Manuel Márquez, Miguel Cotto, Roy Jones Jr. y Paul Malignaggi; quienes unieron esfuerzos para crear una plataforma accesible pero con el mejor contenido en inglés y en español para los aficionados del boxeo; y como un plus, las cinco leyendas, son los comentaristas estelares de la cadena. “Este proyecto es muy especial, vamos a apoyar a PROBOX TV y esperamos tenga muchos éxitos, es una app muy fácil, sin duda va a ser una realidad y Cancún será el primero de muchos éxitos”, dijo Sulaimán Saldívar. Joshua acepta la oferta de Fury por título WBC Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.