Joshua acepta la oferta de Fury por título WBC Por. Gabriel F. Cordero Según los informes, el promotor de Anthony Joshua, Eddie Hearn, aceptó la oferta 60/40 del campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury, para que Joshua pelee contra Fury a finales de este año. Aún no se ha acordado una fecha, y habrá una cláusula de revancha en caso de que Joshua gane. El equipo de Joshua quiere que la pelea se lleve a cabo el 17 de diciembre, pero Fury exige que la pelea se lleve a cabo antes, ya sea el 26 de noviembre en Londres o el 3 de diciembre en Cardiff, Gales. Fury recurrió a Joshua después de que el campeón de peso pesado de la AMB/FIB/OMB, Oleksandr Usyk, descarta volver a pelear en 2022. Hay información que Frank Warren ya ha reservado en el Principality Stadium. Fury está dando así el siguiente giro después de haber anunciado su renuncia al título y retiro del boxeo varias veces en los últimos meses. La empresa de lucha libre WWE realizó una furiosa exhibición sorpresa de fuegos artificiales en su megaespectáculo europeo Clash at the Castle, en el que el campeón mundial de boxeo Tyson Fury también hizo una gran aparición. WBC apoya a ProBox TV para sus eventos y transmisiones en México Conferencia de prensa final de títulos mundiales femeninos desde Costa Rica Like this: Like Loading...

