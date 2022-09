Conferencia de prensa final de títulos mundiales femeninos desde Costa Rica Los peleadores del evento principal y co-estelar de Golden Boy Fight Night en DAZN: Valle vs. Nguyen ofrecieron una conferencia de prensa el martes en Mall Oxígeno en San José, Costa Rica. La cartelera se llevará a cabo en la Ciudad Deportiva Heiner Ugalde, Hatillo, San José, Costa Rica. Esto es lo que los boxeadoras tenían que decir: Yokasta “Yoka” Valle, campeona de peso mínimo femenino de la FIB: “Mi casa es de respetar y quiero los dos cinturones para Costa Rica. Este ha sido mi sueño, es un paso más. He trabajado como nunca y quiero que se vea en el ring”. Thi Thu Nhi Nguyen, campeona de peso mínimo femenino de la OMB: “Viajé más de 30 horas porque quiero tener estos dos títulos. Sé que Yokasta es el local pero en el ring se verá quién es el mejor”. Sonia Osorio, campeona superfly femenina interina del WBC: “Estoy emocionada de estar aquí, muy feliz de enfrentarme a Adelaida Ruiz en la revancha, ya que la primera vez se detuvo temprano debido a un cabezazo accidental. Esta vez venimos muy preparados los dos y que gane el mejor”. Adelaida Ruiz: “Estoy muy contenta de estar aquí y de volver a enfrentarme a la campeona del mundo. Gracias por la oportunidad, Sonia, y por aceptar la revancha”. Joshua acepta la oferta de Fury por título WBC Fury ofrece a Joshua una división de la bolsa de 60/40 Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.