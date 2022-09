Fury ofrece a Joshua una división de la bolsa de 60/40 El campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury, dice que está siendo bombardeado con preguntas sobre la división de la bolsa en una posible pelea con el rival británico Anthony Joshua, que tendría lugar antes de una pelea de unificación de 2023 con el campeón de la AMB, la FIB y la OMB, Oleksandr Usyk. “Todos dicen 80/20, 70/30, 75/25… La respuesta real es que le ofrecí 60/40. 40% de esta increíble pelea porque quiero que esta pelea suceda. Ya no tiene excusas para no tomarlo. No puede decir que lo he rebajado ofreciéndole un 20% o un 30%. Le he ofrecido el 40%. Tómelo o déjelo. Haznos saber.” Round 12 con Mauricio Sulaiman: La Primera División del Boxeo Like this: Like Loading...

