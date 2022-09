Round 12 con Mauricio Sulaiman: La Primera División del Boxeo Por Mauricio Sulaiman

Hijo de Jose Sulaiman & Presidente del WBC La división de peso pesado siempre será la que cautive la atención de los fanáticos de todo el mundo. A principios del siglo pasado, Jack Johnson fue el primer campeón negro de peso pesado de la historia, y era conocido en todo el planeta aun cuando no existían la radio, la televisión, internet o las redes sociales. Jack Dempsey generó la primera puerta de un millón de dólares a través de un atractivo de taquilla. Mientras tanto, Joe Louis estableció el récord de más defensas del título mundial con 25, una marca que aún prevalece en la actualidad. Rocky Marciano se retiró invicto como campeón, con 49-0. Muhammad Ali revolucionó el boxeo y el deporte en general, siendo el más grande de la historia dentro y fuera del ring. Ali trascendió el deporte. En ese momento, era el ser humano más popular y famoso del planeta. Rompió todos los paradigmas y será por siempre la cara del boxeo. Larry Holmes llenó los zapatos de Muhammad y logró 15 defensas exitosas del título mundial. Luego vino Mike Tyson, quien congeló al mundo cuando subió al ring y fue considerado el artista del nocaut más poderoso de todos los tiempos. Otros, entre ellos Evander Holyfield, Riddick Bowe y Lennox Lewis, coincidieron en el tiempo con él, además de muchos buenos peleadores de la división. Lennox fue una fuerza dominante durante una década, entregando el relevo a Vitali Klitschko, quien también fue un orgulloso campeón mundial. Deontay Wilder dominó durante cinco largos años con una potencia espectacular hasta la llegada del actual rey de la división, el británico Tyson Fury. El monarca mundial de los pesos pesados ​​del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) es considerado el hombre más poderoso del universo. Fury ahora es considerado un luchador invencible, y lo ha demostrado al noquear dos veces al ex campeón Wilder, y despachó a Dillian Whyte en seis asaltos frente a 94,000 fanáticos en Wembley, durante su última pelea. Luego de un dominio de los pesos pesados ​​por parte de los hermanos Vitali y Vladimir Klitschko por más de una década, se estableció un número significativo de boxeadores de gran calidad y peleas de gran interés en el mundo. Anthony Joshua tuvo tres cinturones durante algún tiempo. Andy Ruiz apareció en escena sorpresivamente al vencer a Joshua, quien ganó la revancha. Oleksandr Usyk, el gran ídolo de Ucrania, subió al peso pesado después de dominar la división de peso crucero. El cubano Luis Ortiz peleó dos grandes peleas contra Wilder y todavía está en excelente forma. Joe Joyce, Joseph Parker, Frank Sanchez, Robert Helenius, Otto Wallin y más son retadores que están listos para una oportunidad. Al momento de escribir esta columna, estoy esperando ir a la WWW.Crypto.com Arena (antes llamada Staples Center) en Los Ángeles para presenciar una gran cartelera en la que México está fuertemente representado. Isaac “Pitbull” Cruz busca el título de plata del WBC ante Eduardo Ramírez. Rayo Valenzuela busca mantener su impresionante carrera. Abner Mares regresa tras sus problemas en la retina, y la pelea principal será entre el mexicano-estadounidense Andy Ruiz y el cubano Luis “King Kong” Ortiz. Ruiz vs. Ortiz es una pelea de eliminación oficial del CMB. El ganador obtendrá el pase para pelear una eliminatoria final por el puesto obligatorio de la división. Deontay Wilder regresa al cuadrilátero el 15 de octubre para enfrentar a Robert Helenius en el Barclays Center en otra pelea eliminatoria de semifinales. El ganador va contra el ganador entre Ruiz vs. Ortiz. Mientras todo esto sucede, el campeón mundial del CMB, Tyson Fury, espera que sus promotores y los de Oleksandr Usyk lleguen a un acuerdo para lograr la primera pelea de unificación de peso pesado de la era de los cuatro cinturones. Si se firma esta pelea, Fury, nuestro campeón del CMB, se enfrentará a Usyk, campeón de la OMB, la FIB y la AMB. El último monarca indiscutible fue Lennox Lewis, campeón del CMB, cuando derrotó a Evander Holyfield, quien tenía los cinturones de la FIB y la AMB. Durante el proceso de selección de las mejores peleas de la historia para el libro WBC OPUS, pudimos revisar y comprender la grandeza de la división de peso completo. Esta división tiene peleas memorables que permanecen en la memoria de los fanáticos por generaciones. Algunos de estos grandes enfrentamientos en los 60 años de historia del CMB son: Muhammad Ali contra Joe Frazier I en el Madison Square Garden; ambos invictos con Frazier derrotando al gran ídolo.

George Foreman vs. Joe Frazier, los dos invictos en ese momento, pero Foreman fue demasiado.

Muhammad Ali contra George Foreman. El famoso Rumble in the Jungle, donde Ali reconquistó el cinturón.

Ali vs. Frazier III en la llamada Thrilla en Manila, una de las peleas más dramáticas de la historia

Ali vs. Leon Spinks, la noche en que el novato Spinks derrotó al gran Ali.

Larry Holmes contra Ken Norton, con 15 rondas de drama; Holmes conquistó el título del CMB.

George Foreman contra Ron Lyle. Ambos visitaron la lona en varias ocasiones en una espectacular pelea que finalizó en solo cinco asaltos. Mike Tyson vs. Michael Spinks, ambos invictos, pero Tyson en la mejor forma de su carrera lo noqueó en apenas 91 segundos.

Tyson contra Holyfield I y II; con el famoso mordisco en la oreja en el segundo.

Lennox Lewis contra Vitali Klitschko; La última pelea de Lewis y se retiró como campeón.

Deontay Wilder vs. Luis Ortiz I y II, puro drama y espectaculares nocauts en ambos.

Tyson Fury contra Wilder I, II y III. Después de un dramático empate, Fury conquistó el título con un nocaut en el séptimo asalto, y la trilogía terminó con una de las mejores peleas de la historia con ambos peleadores visitando la lona en 11 explosivos asaltos. Fury demolió a Wilder. Sabías…? Earnie Shavers acaba de fallecer y entrar en la eternidad. Será recordado como uno de los golpeadores más explosivos en la historia del boxeo. Nunca fue campeón mundial, pero venció a varios ex campeones, incluido el gran Ken Norton. Las máquinas de afeitar golpean como una patada de mula. Larry Holmes cayó en el séptimo asalto y fue derribado gravemente. Mi papá nos contó cómo Holmes se cayó justo donde estaba sentado, Holmes se dijo a sí mismo: “Tengo que levantarme, tengo que levantarme”. Llegó a las nueve y lo salvó la campana. La comunidad mundial del boxeo se une en el dolor por la partida de un gran boxeador y un gran ser humano. Anécdota de hoy Uno de los momentos más importantes en la vida de mi papá fue cuando tuvo el honor de conocer en persona al Papa Juan Pablo II. Años después, el destino nos llevó a mi hermano Héctor ya mí a conocer al Santo Padre Francisco. Nuestro querido amigo, Román Rodríguez, nos recomendó con José María del Corral y Enrique Palmeyro para establecer y dirigir Scholas Occurrentes México. En la audiencia con el Papa, José María me presentó como Presidente del Consejo Mundial de Boxeo y se anunció la creación del programa Box Val (Boxeo con Valores). Antes de salir de la sala, el Papa Francisco saludó a dos niños que estaban justo en frente de mí y luego se acercó, extendió su mano y cuando se la estreché, me miró fijamente y dijo: “Entonces, ¿campeón mundial?” No supe qué contestar, y en esa pausa me dijo: “¡Pero peso pesado!”. Y soltó una hermosa carcajada. Ese es, sin duda, uno de los momentos más increíbles de mi vida. Agradezco sus comentarios en [email protected] JakePaul vs Anderson Silva es oficial Like this: Like Loading...

