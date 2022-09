JakePaul vs Anderson Silva es oficial Most Valuable Promotions (MVP) y Showtime Sports anunciaron oficialmente hoy que el boxeador de YouTube Jake “The Problem Child” Paul enfrentará el mayor desafío de su carrera cuando se enfrente a la leyenda de UFC Anderson “The Spider” Silva en el Gila River Arena en Phoenix, Arizona., el sábado 29 de octubre en vivo por Showtime PPV. La pelea se disputará en ocho asaltos con un peso pactado de 187 libras. Los boletos saldrán a la venta el miércoles 14 de septiembre a la 1 p. m. ET y se pueden comprar en ticketmaster.com. Silva ha mostrado cierta habilidad boxística. Tiene una victoria sobre el ex campeón mundial Julio Cesar Chavez Jr., en México, nada menos. Siguió esa pelea con un brutal KO en el primer asalto sobre su compañero leyenda de MMA Tito Ortiz en un combate de boxeo. Los apostadores tienen a Silva como leve favorito. Jake Paul: “Anderson ‘The Spider’ Silva es el peleador más versátil que el mundo jamás haya visto. Hace apenas un año superó al campeón de boxeo Julio César Chávez Jr. y le mostró al mundo por qué a menudo se le conoce como el mejor boxeador de todos los tiempos. Todos los expertos, desde MMA hasta boxeo, han dicho que Jake Paul no peleará contra Anderson Silva. Dijeron que Jake Paul le tiene miedo a Anderson Silva, y que Jake Paul perdería ante Anderson Silva. Bueno, para todos los no creyentes: Jake Paul está peleando contra Anderson Silva. Es un honor tener la oportunidad de compartir el ring con el mejor delantero de la UFC de todos los tiempos. El sábado 29 de octubre, caminaré humildemente hacia el ring, tocaré guantes con una leyenda viviente y haré todo lo posible para exterminar a ‘La Araña’”. Round 12 con Mauricio Sulaiman: La Primera División del Boxeo Gallen peleará contra dos boxeadores en una noche en Australia Like this: Like Loading...

