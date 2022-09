Gallen peleará contra dos boxeadores en una noche en Australia Por Ray Wheatley – World of Boxing La leyenda del fútbol de la liga de rugby y actual contendiente de peso pesado australiano Paul Gallen (12-2, 7 KO) se enfrentará no a uno, sino a dos boxeadores profesionales en la misma noche cuando se enfrente a Justin Hodges (5-1, 2 KO) y Ben Hannant. (0-1-0) el 15 de septiembre en el Nissan Arena de Brisbane, televisado por Foxtel Main Event y Kayo Sport. “Está intentando una hazaña de boxeo que nadie ha intentado en 132 años y está tratando de hacerlo en la misma ciudad donde no logró levantar el escudo del Estado de Origen en una sola ocasión durante su carrera”, dijo el promotor George Rose. “Eso es todo. Esta es la última oportunidad de Gal para vengar la década de demonios dominantes que claramente lo han perseguido durante tanto tiempo y no puedo esperar”. Gallen causó una gran sorpresa en 2021 cuando noqueó al ex campeón de peso pesado de la AMB Lucas “Big Daddy” Brown en la primera ronda. Después de eso, perdió ante Justis Huni y Kris Terzievski en 2021 y 2022 en peleas de campeonato australiano. Sin embargo, Gallen es una de las mayores estrellas de pay-per-view de Australia detrás del número 1 de la OMB, Tim Tszyu, y el ex campeón indiscutible de peso ligero, George Kambosos. JakePaul vs Anderson Silva es oficial Semana de peleas del 5 al 11 de Septiembre Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.