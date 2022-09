Semana de peleas del 5 al 11 de Septiembre Otra semana de boxeo muy ocupada por delante con muchas peleas interesantes. La campeona de la FIB Yokasta “Yoka” Valle (25-2, 9 KOs) y la campeona de la OMB Thi Thu Nhi Nguyen (5-2) pelearán por el choque de unificación del título de peso mínimo femenino (0, 1 KO). VIERNES

Showtime tiene un show de ShoBox encabezado por el superligero Joseph “Blessed Hands” Adorno (16-1-2, 14 KOs) contra el invicto Hugo Alberto Roldan (21-0-1, 7 KOs) del Grand Ballroom del Bally’s Atlantic City Hotel & Casino . ProBox TV presenta el regreso del invicto peso crucero Brandon “Bulletproof” Glanton (16-0, 13 KOs) contra Mario “El Ruso” Aguilar (22-7, 18 KOs) por el título mundial de la OMB en el ProBox Events Center de Plant City, Florida. ESPN+ recogió el evento EOTTM del Casino de Montreal en Montreal, Quebec, Canadá, encabezado por el invicto peso súper mediano #3 del CMB Christian Mbilli (21-0, 19 KOs) contra DeAndre Ware (15-3-2, 9 KOs). El peso pesado Simon Kean (21-1, 20 KOs) se enfrenta a Newfel Ouatah (18-4, 10 KOs) en la co-estelar. DAZN regresa con dos eventos de boxeo consecutivos desde el Centro CAA en el suburbio de Brampton en Toronto, Ontario, Canadá. En el evento principal, el invicto súper welter Josh “The Boss” Wagner (12-0, 6 KOs) se enfrenta a Jorge Sánchez (13-2, 5 KOs). EL SÁBADO

ESPN+ presentará una cartelera exclusivamente femenina desde el O2 Arena de Londres. El evento principal es la pelea del rencor entre GWOAT Claressa Shields (12-0, 2 KOs) y “Silent Assassin” Savannah Marshall (12-0, 10 KOs) por el campeonato indiscutible de peso mediano femenino. En una co-estelar de unificación del título superpluma WBC/IBF/WBO, Mikaela Mayer (17-0, 5 KOs) se encuentra con Alycia Baumgardner (12-1, 7 KOs). DAZN mostrará la segunda de dos noches consecutivas de boxeo desde Brampton, Canadá, con el invicto peso mediano Sukhdeep Singh Bhatti (12-0, 5 KO) frente a Xhuljo Vrenozi (18-4, 3 KO) en Brampton, Canadá. El ex oponente de Jaime Munguia, Brandon Cook (22-1, 15 KOs) se enfrentará a Stepan Horvath (21-6, 11 KOs). FITE tiene un PPV de boxeo de celebridades de $ 39.99 desde el estadio Banc of California en el centro de Los Ángeles, encabezado por una pelea de rencor de YouTuber entre el ex oponente de Jake Paul, AnEsonGib, y Austin McBroom. Otras peleas son el ex jugador de Los Angeles Laker Nick ‘Swaggy P’ Young contra el hip-hop BlueFace, y un choque entre los ex corredores de la NFL Le’Veon Bell y Adrian Peterson. Habrá algunos boxeadores legítimos prometedores en la cartelera. Gallen peleará contra dos boxeadores en una noche en Australia Ruiz vence a Ortiz en eliminatoria del WBC Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.