Ruiz vence a Ortiz en eliminatoria del WBC Por Miguel Maravilla en ringside En una eliminatoria de peso pesado del WBC, el ex campeón unificado Andy “The Destroyer” Ruiz Jr. (35-2, 22 KOs) de Imperial Valley, California, derrotó al cubano Luis “King Kong” Ortiz (33-3, 28 KOs) en doce asaltos por decisión unánime el domingo por la noche en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Ruiz derribó a Ortiz dos veces en el segundo round, pero King Kong, de 43 años, sobrevivió. El ritmo se desaceleró hasta la séptima ronda cuando Ruiz volvió a derribar a Ortiz. Las puntuaciones fueron 113-112, 114-111, 114-111. Fue Ruiz quien comenzó a acechar cuando el zurdo Ortiz bombeó el jab, más tarde en la ronda, Ortiz mezcló una combinación que cayó en la cabeza de Ruiz. Devolviendo el favor en la segunda ronda, Ruiz golpeó a Ortiz con una mano derecha corta, enviándolo a la lona cuando estaba levantado y continuó peleando y lo derribó por segunda vez cuando Ortiz terminó la ronda. Un golpe al cuerpo en el tercero por parte de Ruiz hizo tambalearse a Ortiz, Ruiz se controló a sí mismo controlando el round. Pegando e intercambiando jabs en el cuarto, Ortiz mantuvo a Ruiz a distancia mientras Ruiz atacaba e intentaba conectar la derecha cortante. Ruiz se mantuvo cerca de Ortiz en el quinto mientras el cubano continuaba boxeando y golpeando. Buscando conectar la mano derecha, Ruiz intentó neutralizar a Ortiz en el sexto mientras King Kong continuaba boxeando y golpeando. El ritmo en la séptima ronda favoreció a Ortiz ya que el jab estaba manteniendo a Ruiz, sin embargo, Ruiz conectó con una enorme mano derecha que envió a Ortiz a la lona por tercera vez. Continuando bombeando el jab, Ortiz utilizó el palo ya que tenía un buen octavo asalto manteniendo a Ruiz alejado y limitándolo. El ex campeón mundial pareció disminuir su ritmo en el noveno mientras acechaba, Ortiz conectó con un sólido recto de izquierda que a Ruiz. Hacia el final de la pelea en el décimo, Ortiz siguió trabajando en el jab que neutralizó a Ruiz y limitó su rendimiento de trabajo. Dirigiéndose a las rondas de campeonato, la pelea parecía estar cerrada ya que Ortiz dictaba a su ritmo, más tarde en la undécima ronda, Ruiz conectó con una sólida mano derecha que hizo que el ojo izquierdo de Ortiz se hinchara. Con la pelea pendiente, Ortiz acechaba y estaba ocupado mientras los dos terminaban de intercambiarse en el centro. Después de 12 rondas, los jueces calificaron una pelea cerrada por 114-111, 114-111 y 113-112 a favor de Ruiz. "Pitbull" Cruz vence a Ramírez en dos rounds por eliminatoria del WBC Like this: Like Loading...

