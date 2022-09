“Pitbull” Cruz vence a Ramírez en dos rounds por eliminatoria del WBC Por Rocky Morales en ringside El peso ligero #2 del WBC, Isaac “Pitbull” Cruz (24-2-1, 17KO) recibió un cordero de sacrificio en el peso superpluma #4 del WBC, Eduardo Ramírez (27-3-3, 12KO) y no defraudó con un segundo destrucción de Ramírez en una eliminatoria por el título de peso ligero del WBC. Ramírez estaba en su bicicleta en la primera ronda con Cruz persiguiendolo. En el segundo asalto, no pasó mucho tiempo antes de que Cruz conectara un gancho de izquierda contundente que derribó a Ramírez con fuerza sobre la lona. El árbitro miró fijamente a Ramírez antes de permitirle continuar. Momentos después, Cruz conectó una combinación de gancho de izquierda, cruz de derecha y gancho de izquierda aún más castigador para derribar a Ramírez nuevamente y el árbitro detuvo inmediatamente la pelea sin contar. El tiempo de la detención fue 2:27 del segundo asalto. A pesar de convertirse en un obligatorio para el campeón mundial del WBC (e indiscutible) Devin Haney, PBC parece, en cambio, empujar a Cruz a una revancha con el campeón “regular” de la AMB Gervonta “Tank” Davis. Con la presencia de Davis y las cámaras enfocadas en él, la multitud fácilmente dirigida gritó “¡¡Queremos a Davis !!” Ruiz vence a Ortiz en eliminatoria del WBC Mares empató en su retorno ante Flores en peso ligero Like this: Like Loading...

