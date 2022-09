Mares empató en su retorno ante Flores en peso ligero Por Rocky Morales en ringside El ex campeón mundial en tres divisiones, Abner Mares (31-3-2, 15 KOs) peleó por un empate mayoritario con el dificil Miguel Flores (25-5, 12 KOs) en una pelea de 10 asaltos en peso ligero. Fue la primera aparición en el ring de Mares en 51 meses y tuvo un buen comienzo lanzando contragolpes sobre el agresivo Flores. Sin embargo, en las rondas intermedias, Mares comenzó a desvanecerse con Flores alimentándose de su alma debilitada. En el séptimo asalto, Mares lucía como un peleador tratando de llegar hasta el final y estaba por todas partes con Flores persiguiendolo. Los siguientes dos rounds fueron más de lo mismo con Mares solo conectando contraataques ocasionales, pero Flores presionando la acción y dispuesto a comerse un contraataque de Mares para conectar sus propios golpes. La ronda final vio a Flores yendo a por todas y Mares tratando de llegar a la campana final. Aunque Mares tuvo sus momentos desde el principio, Flores parecía que hizo lo suficiente para ganar la pelea en lo que respecta a las tarjetas de puntuación. Los jueces lo vieron 96-94 Mares y 95-95 incluso en las otras dos tarjetas para un empate mayoritario. Mares pareció decepcionado por el resultado, pero en realidad era un caparazón de su antiguo y probable miembro del Salón de la Fama y debería considerar colgar los guantes para concentrarse en la cabina de transmisión. "Pitbull" Cruz vence a Ramírez en dos rounds por eliminatoria del WBC De Los Santos sorprende al vencer al "Rayo" Valenzuela Like this: Like Loading...

