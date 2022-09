De Los Santos sorprende al vencer al “Rayo” Valenzuela Por Miguel Maravilla en ringside Al abrir la transmisión de pago por evento, el peso ligero dominicano Edwin De Los Santos (15-1, 14 KO’s) hizo una declaración al detener al previamente invicto José “El Rayo” Valenzuela (12-1, 8 KO’s) de Seattle, Washingtony oriundo de Los Mochis, Sinaloa, México. Con un comienzo rápido, Valenzuela y De Los Santos intercambiaron, más tarde en el round, el peleador dominicano atrapó a Valenzuela con un recto y detuvo su impulso. Qué ronda tan salvaje fue en la segunda, ya que Rayo derribó a De Los Santos para comenzar la segunda ronda, pero poco después De Los Santos le devolvió el favor y envió a Valenzuela a la lona. De Los Santos derribó a Valenzuela por segunda vez para comenzar el tercero. Superó la cuenta pero De Los Santos lo remató a los 1:08 del tercero. ¡De Los Santos reemplazó al ex campeón mundial Jezreel Corrales en poco tiempo y lo aprovechó al máximo! Mares empató en su retorno ante Flores en peso ligero Alem vence a Plania en el Crypto.Com Arena Like this: Like Loading...

