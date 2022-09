Alem vence a Plania en el Crypto.Com Arena Por Miguel Maravilla en ringside El peso supergallo n.º 12 de la AMB, Ra’eese Aleem (20-0, 12 KO’s) ganó una decisión unánime dominante pero reñida sobre Mike Plania (26-2, 13 KO’s) de Filipinas al encabezar la tarjeta FS1 el sábado por la noche en el Crypto .com Arena en el centro de Los Ángeles. Aleem derribó a Plana al principio de la segunda ronda cuando la pelea iba a un ritmo acelerado. A pesar de ser derribado, Plania presionó mientras Aleem boxeaba. Más allá del punto medio y acechando en el sexto, Plania continuó avanzando mientras la astucia de Aleem estaba llegando al filipino. Manteniendo la compostura, Plania mantuvo el ritmo en el séptimo, Aleem hizo una partida de ajedrez luchando inteligentemente en el ring sincronizando y encontrando las aperturas. Al final de la pelea, el filipino siguió presionando con Aleem mostrando compostura luchando contra el jab y siguiendo arriba sólidamente. En la décima y última ronda, Aleem aceleró el ritmo y la presión, dejando ir las manos mientras se paraba en el bolsillo con Plania. Terminando fuerte, Aleem atacó porque no quería dejarlo en manos de los jueces que empujaron a Plania contra las cuerdas en el cierre. Después de diez rounds, los tres jueces anotaron la pelea 100-89 cuando Aleem lanzó una blanqueada. De Los Santos sorprende al vencer al "Rayo" Valenzuela Martín vence a Vargas en el Crypto Arena Like this: Like Loading...

