Martín vence a Vargas en el Crypto Arena Por Miguel Maravilla y Rocky Morales en ringside En la pelea de apertura del Crypto Arena en el centro de Los Ángeles, el ex campeón de peso pesado de la FIB Charles Martin (29-3-1, 26 KOs) de St. Louis detuvo a Devin Vargas (22-8, 9 KOs) de Toledo, Ohio. Las cosas fueron difíciles desde el principio cuando Vargas se resbaló en la segunda ronda y Martin también se resbaló en la tercera. Vargas volvió a caer por un cabezazo accidental. Martin aumentó la presión en la cuarta ronda cuando Vargas era un desastre sangriento, el árbitro Jerry Cantú intervino para detener la pelea a la 1:59 de la cuarta. Joey Spencer (16-0, 10KO) fue el ganador por decisión unánime para derrotar por primera vez a Kevin Salgado (14-1-1) en una pelea de peso súper welter de 10 asaltos entre prospectos en ascenso. Salgado, de la Ciudad de México, hizo de todo menos pelear al Estilo Mexicano y el estilo de los dos peleadores resultó en una pelea decepcionante que provocó un coro de abucheos para cerrar la pelea. Spencer, haciendo su debut en diez asaltos, fue un poco más agresivo que Salgado, pero no lo suficiente como para que fuera una pelea amigable para los fanáticos. Ninguno de los peleadores parecía dispuesto a correr demasiados riesgos y se contentaron con dejarlo en manos de los jueces. En una competencia a veces reñida, Spencer ganó legítimamente, si no fuera por otra razón, siendo más agresivo. Los puntajes no reflejaron la cercanía de la pelea ya que los jueces lo tenían 99-91 (dos veces) y 100-90, todo a favor de Spencer. El invicto Anthony Garnica (10-0-1, 5 KOs) superó en boxeo a un muy determinado Juan López (17-11, 7KO) para ganar una decisión mayoritaria en una pelea de peso súper gallo a seis asaltos. Es la tercera victoria en los últimos 3,5 meses para Garnica, que parecía merecedor de una amplia victoria por decisión unánime. Los puntajes de la pelea fueron 59-55 (dos veces) y 57-57 a favor de Garnica. Alem vence a Plania en el Crypto.Com Arena Bell vence a Toledo y gana título NABO de la OMB Like this: Like Loading...

