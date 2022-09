Bell vence a Toledo y gana título NABO de la OMB Fotos y Ringside Report por Bob Ryder Albert “Prince” Bell obtuvo una amplia victoria sobre Nicolás Polanco en el evento principal del espectáculo del promotor Vick Green (Pulse Boxing) en el Huntington Center del centro de Toledo el sábado por la noche. En el proceso, Bell capturó el cinturón vacante de peso superpluma de la OMB/NABO con puntajes de 100-90 x 2 y 99-91. Bell entusiasmó a los fanáticos de su ciudad natal al dominar el concurso a pesar de la actitud de nunca rendirse y el ataque agresivo de Polanco. Las primeras rondas mostraron la asombrosa habilidad de Bell para deslizarse por el ring con una excelente defensa y juego de pies combinado con una molesta ofensiva, aunque Polanco logró sujetarlo contra las cuerdas con un buen tiro en la segunda ronda que Bell manejó con facilidad. Polanco nunca dejó de intentar entrar en una pelea de slugging, pero Bell lo frustró repetidamente, apartándose hábilmente mientras la mayoría de los golpes de Polanco surcaban el aire sin causar daño, un patrón que continuó durante toda la pelea. Bell conectó un fuerte gancho en el noveno, pero Polanco, que vino a ganar, lo superó. Polanco recibió algunos buenos golpes de Bell al comienzo de la décima y última ronda, pero Bell no pudo hacer ningún daño real. La falta de un gran golpe de Bell es quizás el único elemento que lo frena para pasar al siguiente nivel, pero sus habilidades de boxeo y su liderazgo en el ring son excelentes. Con la victoria, Bell pasa a (22-0, 6 KOs) mientras que el audaz Polanco de República Dominicana desciende a (20-3-1, 11 KOs). En una de las peleas de apoyo de ocho asaltos, Thomas Mattice de Cleveland derrotó a Eduardo Pereira Dos Reis de Orlando (a través de Brasil) en su pelea de peso súper pluma. Mattice tuvo demasiado para Dos Reis controlando la acción con golpes fuertes. Mattice se abrió en el cuarto asalto y anotó una dura caída justo cuando terminaba el asalto. Dos Reis hizo un buen esfuerzo para mantenerse allí durante el quinto asalto, pero sufrió dos caídas en el sexto y el árbitro James Easter detuvo el combate a las 2:14 después de su segundo viaje al combate. Mattice avanza a (19-3-1, 15 KOs), Dos Reis ahora se ubica en (24-10, 19 KOs). Cuanto menos se diga sobre el otro partido programado de ocho rondas, mejor. En una tediosa competencia de peso pesado, Roney Hines de Cleveland mejoró su récord a (12-0, 8 KOs) sobre Craig Lewis de Detroit (14-6-1 8 KOs) por descalificación al minuto 40 del quinto asalto. Muy poca acción o golpes limpios en esta pelea y como Lewis se cansó, retener su protector bucal se convirtió en un problema. El árbitro Lonnie Scott tuvo que restarle un punto dos veces a Lewis en tercer lugar por tener su protector bucal golpeando la lona mientras la multitud abucheaba su disgusto por el peleador de Motor City. Después de que Lewis perdiera el protector de las encías nuevamente en el quinto asalto (quinta vez en el partido), el árbitro Scott lo retiró de inmediato para alivio general de los que estaban en la arena. El súper mediano de Toledo, Antwan Jones, se mantuvo perfecto en (11-0, 5 KOs) cuando superó al argentino Victor Hugo Exner (8-11-1, 2 KOs) en la distancia de seis asaltos con puntajes de 60-54 x 2 y 59-55 . Exner se mostró dispuesto, pero demasiado lento para lidiar con Jones. Exner siguió avanzando y conectó algunos golpes fuertes en el tercer asalto, pero no lo suficiente como para cambiar el rumbo a su favor. Otros dos combates de seis asaltos también estuvieron en el programa. El peso welter de su ciudad natal, Angelo Snow, obtuvo una victoria muy necesaria sobre el argentino Lucas Andrés Dadamo. Snow exhibió poder al derribar a su rival a la lona dos veces en el tercer asalto con la esquina del argentino implorándole que se quedara abajo en la segunda caída que Exner cumplió para ser contado a las 1:40 por el árbitro Scott. Snow mejora a (8-4, 5 KOs) con la victoria, Exner baja a (8-11-1, 2 KOs). El peso pluma Javon Campbell ahora pelea mientras Javon Woodard Jr utilizó un ataque de cuerpo sólido para superar al nicaragüense Manuel Guzmán en la distancia con puntajes de 59-55 x 3. Campbell-Woodard, oriundo de Raleigh, NC, tiene (10-1, 8 KOs) . Guzmán ahora (8-7-1, 5 KOs). Dos combates a cuatro asaltos abrieron la noche. El peso pluma de Pontiac, Michigan, Cameran Pankey (5-0, 3 KOs) superó al nativo de St. Louis, Printice Canada (3-7-1, 2 KOs) en la distancia programada por puntajes de 40-36 x 3. El primer combate de la noche también fue una blanqueada (40-36 x 3) para David Craddock de Columbus, quien sube a (3-0, 1 KO) sobre el debutante profesional Ishmael Dixon de Benton Harbor en un enfrentamiento de superligeros. Martín vence a Vargas en el Crypto Arena "Gallo" Estrada vence en difícil combate a Cortes y retiene título WBC Like this: Like Loading...

