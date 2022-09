“Gallo” Estrada vence en difícil combate a Cortes y retiene título WBC Por. Gabriel F. Cordero En una gran pelea entre boxeadores Mexicanos y candidata a pelea del año 2020, El campeón de peso súper mosca de la franquicia del WBC, Juan Francisco “Gallo” Estrada (43-3, 28 KOs) venció por decisión unánime en doce difíciles y cerrados al retador Argi Cortés (23-3-2, 10 KOs) el sábado por la noche en el Centro de Usos Múltiples en Hermosillo, México en un evento internacional de Matchroom Boxing y transmision de DAZN. Estrada no peleaba desde Marzo del 2021 cuando enfrentó a Román “Chocolatito” González por los títulos supermosca del WBC y AMB en American Airlines Center, Dallas . Estrada ganó los primeros tres asaltos pero Cortés conectó repetidamente con la mano derecha en el cuarto round. Cortés le sangró la nariz a Estrada en el quinto asalto. Estrada se puso serio en la séptima ronda, derribando a Cortés y conectando numerosos golpes enormes. Después de eso, Cortés perdió interés en los intercambios cara a cara con el Gallo y en su mayoría trató de boxear desde afuera mientras Estrada lo acechaba. Las puntuaciones fueron 115-112, 115-112, 114-113. Cortes es entrenado por el miembro del Salón de la Fama, Nacho Beristain y Estrada estuvo con Alfredo Caballero. Segun Matchroom Boxing, Estrada deberá enfrentar al “Chocolatito”González el próximo 3 de Diciembre. “Chocolatito” González viene de vencer al Mexicano Julio César Martínez por decisión unánime en doce rounds por el título mundial Diamante supermosca del WBC el pasado Marzo en el Pechanga Arena en San Diego. Cruz vence a Mrdjenovich y retiene titulo AMB en Hermosillo Like this: Like Loading...

