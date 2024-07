WBC ordena revancha Conceição-Foster El WBC ha informado que después de una extensa y objetiva revisión del combate entre el campeón superpluma del WBC Robson Conceição y el ex campeón O’Shaquie Foster ha decidido que se debe realizar una revancha directa. Foster perdió una controvertida decisión dividida contra Conceição el 6 de julio en Newark, Nueva Jersey y por lo tanto “La Junta de Gobernadores del WBC ha decidido ordenar una revancha directa entre el campeón superpluma del WBC Robson Conceição y el ex campeón O’Shaquie Foster”, anunció el presidente del WBC, Mauricio Sulaiman. Canelo-Berlanga en camino hacia septiembre Riyadh Season anuncia acuerdo con Top Rank y Golden Boy Promotions Like this: Like Loading...

