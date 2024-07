Canelo-Berlanga en camino hacia septiembre Por. Gabriel F. Cordero Al parecer la superestrella mexicana del deporte mundial y campeón indiscutido de peso supermediano Canelo Álvarez (61-2-2, 39 KOs) pudiera haber logrado un acuerdo para enfrentar al invicto contendiente puertorriqueño número uno de la WBA, número cuatro de la IBF, número cuatro de la WBO y número nueve del WBC, Edgar Berlanga (22-0, 17 KOs). La pelea está planeada para el 14 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas pero puede ser que el campeonato de las 168 libras de la Federación Internacional de Boxeo no esté en juego debido a que Canelo sería obligado a tener su pelea mandatoria en el futuro y la pelea podría no ser por el título indiscutido de la división. Canelo-Berlanga en camino hacia septiembre WBC ordena revancha Conceição-Foster Like this: Like Loading...

