Riyadh Season anuncia acuerdo con Top Rank y Golden Boy Promotions Por.Gabriel F. Cordero Su Excelencia Turki Alalshikh, Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, anunció hoy una asociación oficial entre Riyadh Season y los principales promotores estadounidenses Top Rank y Golden Boy. Riyadh Season patrocinará 12 eventos de Top Rank seleccionados por el promotor durante el resto de este año y 2025. Golden Boy tiene un acuerdo similar que comienza con el choque por el título interino superwelter del CMB del 10 de agosto entre Serhii Bohachuk y Vergil Ortiz Jr. En los últimos 12 meses, Riyadh Season se ha consolidado como un actor clave en el boxeo, habiendo sido anfitrión de una serie de carteleras innovadoras y de clase mundial, incluida la primera pelea por el título indiscutible de peso pesado del siglo XXI entre Oleksandr Usyk y Tyson Fury. Ahora busca expandir su alcance al mercado estadounidense el 3 de agosto, cuando Terence Crawford e Israil Madrimov se enfrenten por los títulos interinos de peso superwelter de la AMB y la OMB en el BMO Stadium de Los Ángeles. La asociación utilizará el poder y el alcance de ambas organizaciones para elevar el deporte. Riyadh Season tendrá presencia en una serie de carteleras de Top Rank, tanto en la preparación como en la noche de la pelea. WBC ordena revancha Conceição-Foster Fallece el excampeón Richie Sandoval Like this: Like Loading...

