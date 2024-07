Fallece el excampeón Richie Sandoval Por Boxing Bob Newman Con gran tristeza, Fightnews.com® informa sobre el prematuro fallecimiento del ex campeón de peso gallo de la AMB Richie Sandoval a los 63 años. Sandoval, de Pomona, California, fue una destacada estrella amateur y consiguió un lugar en el equipo de boxeo olímpico de Estados Unidos de 1980, que lamentablemente boicoteó los juegos de Moscú bajo la dirección del entonces presidente Jimmy Carter, en protesta por la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética. Sandoval avanzó velozmente en las filas profesionales, ascendiendo hasta el puesto número 2 en el ranking de la AMB. Ganó el título de peso gallo de la AMB de manera impresionante con un nocaut técnico en el decimoquinto asalto sobre el veterano campeón Jeff Chandler el 7 de abril de 1984. Chandler sufrió un desprendimiento de retina y nunca volvió a pelear .“Fallece Richie Sandoval” Haga clic aquí para comentar Riyadh Season anuncia acuerdo con Top Rank y Golden Boy Promotions Fonseca sorprende al super ex campeon AMB Corrales en Costa Rica Like this: Like Loading...

