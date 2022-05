WBC ordena García vs. Cruz por eliminatoria del peso ligero El Consejo Mundial de Boxeo ordenó una pelea entre los pesos ligeros Ryan García e Isaac “Pitbull” Cruz, que será eliminatoria por el título de peso ligero que actualmente ostenta Devin Haney. Si tanto los peleadores como sus equipos no pueden llegar a un acuerdo, se programará una subasta. “¡Estoy muy emocionado! Es hora de hacer que esto suceda. ¡Démosle a los fans lo que quieren!”. Ryan García escribió en sus redes sociales. El campeón del CMB, Devin “The Dream” Haney, peleará por la supremacía de la división de las 135 libras, contra el australiano “Ferocious” George Kambosos Jr., campeón mundial de la OMB, AMB, FIB y boxeador franquicia del organismo, el sábado de junio. 4 en el Marvel Stadium de Melbourne, Australia. Charlo: Estoy listo para vencer a Castaño Presentan cartelera de Kambosos-Haney Like this: Like Loading...

