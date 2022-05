Charlo: Estoy listo para vencer a Castaño El campeón mundial unificado de 154 libras del CMB, la AMB y la FIB, Jermell Charlo, y la invicta estrella en ascenso de peso welter, Jaron “Boots” Ennis, anticiparon sus respectivos próximos enfrentamientos en un entrenamiento de medios en Los Ángeles el miércoles, antes de ingresar al ring este sábado desde el Dignity Health Sports Park. en Carson, California, encabezando un evento de Premier Boxing Champions. Charlo dejó en claro que su objetivo es evitar que los jueces decidan su destino cuando se enfrente al campeón mundial de las 154 libras de la OMB, Brian Castaño, en una revancha de una de las peleas más importantes de 2021, que terminó en un empate dividido muy disputado. el primer campeón masculino indiscutible de peso súper welter de la era de los cuatro cinturones. JERMELL CHARLO “No quiero que esta pelea llegue hasta el final. No me pagan por las horas extras. “Estoy emocionado y estoy listo para ir. Estoy listo para rockear. Lo estoy poniendo todo en juego y estoy listo para destruir. Voy a darles a los fanáticos un espectáculo emocionante y entretenido y simplemente divertirme. “Castaño tendrá que hacer algo diferente en esta pelea. Si no, sabe que se está durmiendo. Haga lo que haga o cualquier movimiento que haga, voy a estar sobre él. Mi objetivo es noquearlo. “Me acerco a esta pelea como me acerco a cualquier pelea. Entro allí como si estuviera 0-0. Entremos allí y veamos quién es mejor. Veamos quién es el verdadero perro. “No me llevo mucho de la última revancha que tuve contra Tony Harrison. Ese era un oponente totalmente diferente. Solo me estoy preparando para Castaño. No hay correlación con mi última revancha. Solo estoy concentrado en a quién me enfrento. “Solo estoy enfocado en mi carrera y mi oficio. Estar en la lista indiscutible significa más para mí que estar en las listas libra por libra. Quiero estar en el nivel superior y que la gente vea que soy indiscutible y diga que es un animal. este es mi momento “He hecho algunos cambios, pero seguirá siendo el mismo Jermell Charlo. Estoy listo para aprovechar lo que tengo delante. “No sé si esta pelea será como la primera. Podría ser una noche más rápida. Debería ser. Si no, será entretenido durante 12 rondas. “No me preocupan las listas libra por libra y si estoy en ellas. Si gano estos cinturones, es posible que ellos tengan que hacerlo. Si entro allí y lo noqueo, o manejo mi negocio durante 12 rondas, eso es todo. No podrán negarme. “No he peleado en este lugar desde mucho antes en mi carrera. Hace un poco de frío en este momento en el sur de California, pero sé que una vez que entre en calor, podré adaptarme sin importar cómo sea el sábado”. La transmisión de Showtime Championship Boxing también presenta a Ennis de Filadelfia en una eliminatoria por el título de peso welter de la ibf contra el invicto atleta olímpico canadiense Custio Clayton que sirve como evento principal. Ennis dijo que estaba ansioso por lograr un nocaut frente a una nueva base de fanáticos del sur de California, y también predijo una victoria para Charlo en la revancha. JARON ENNIS “No me importa a quién me enfrente. Quiero a todos y a cualquiera. Pueden alinearlos y yo los derribaré. No importa quién sea. “Todo el mundo ya sabe cómo va a ser esta pelea. Voy a montar un espectáculo. Voy a subir al ring y ser dominante. Voy a conseguir ese nocaut al final de la noche y hacer una declaración. “Se siente genial estar actuando aquí en el sur de California. No puedo esperar a que el sábado brille frente a mis nuevos fans. Es una nueva base de fans para verme obtener otro nocaut. “No sé mucho sobre mi oponente. No suelo ver películas sobre con quién estoy peleando, a menos que las haya visto por casualidad. Dejo que mi equipo mire ese tipo de cosas. No estoy demasiado preocupado por lo que va a traer. “Voy a hacer lo que siempre hago. Puedo descifrar a estos oponentes en unos 30 segundos. Veo cómo van y vienen desde allí. “Siento que voy a tener mi oportunidad más temprano que tarde. Creo que fin de año o el próximo año es posible. Voy a pelear contra Errol Spence Jr. o Terence Crawford, o pelearé por un cinturón vacante. “No creo que ningún peleador le tenga miedo a otro peleador. Sé que los mejores solo están tomando decisiones comerciales. Es lo mejor para sus carreras. Si no puedo obtener los mejores pesos welter mientras están aquí, los veré en 154 libras. “No siento que tenga que demostrarle nada a nadie más que a mí mismo. No me preocupa ningún ruido exterior. Mientras haga lo mío y gane, poniéndome en línea para el título mundial, eso es todo lo que importa. "Charlo y Castaño deberían tener confianza de cara a esta pelea. Fueron a la guerra la primera vez, pero creo que Charlo ganará esta vez. Creo que descubrió a Castaño. Charlo lo estaba recuperando al final de la primera pelea y creo que comenzará antes esta vez e irá por el nocaut". WBC ordena García vs. Cruz por eliminatoria del peso ligero

