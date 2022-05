Zurdo Ramírez busca hacer su propia historia Por Miguel Maravilla Gilberto “Zurdo” Ramírez (43-0, 29 KOs) de Mazatlán, México, peso semipesado y ex campeón mundial de peso súper mediano mexicano, busca hacer su declaración este fin de semana cuando se enfrente al ex campeón mundial interino de peso semipesado de la AMB Dominic Boesel (32- 2, 12 KOs) de Freyburg, Alemania, este sábado por la noche en vivo por DAZN desde el Toyota Arena en Ontario, California. “Me siento bien, estoy listo para esta pelea el sábado por la noche. No se lo pierdan, será una buena pelea y los fanáticos serán los ganadores”, dijo Zurdo Ramírez a Fightnews.com®. “Esperen que salga con la victoria y esté en línea para un título mundial”. Ramírez realizó su preparación en North Hollywood, California. “La preparación está terminada, fue sólida. Ahora solo se trata de hacer el peso, pero estoy listo”, Ramírez en su campo de entrenamiento. En su última pelea, Ramírez detuvo a un muy duro Yuniesky González en once asaltos en el AT&T Center de San Antonio. Ahora Ramírez se enfrenta al ex campeón mundial interino Boesel, ya que esta será la primera pelea del alemán en los Estados Unidos. Boesel ha peleado la mayoría de sus peleas en Alemania, ya que viene de una victoria por decisión dividida sobre Robin Krasniqi, vengando la derrota por nocaut que lo vio renunciar a su título interino de la AMB. “Es un luchador fuerte; Estamos luchando por la eliminatoria del título. Sé que viene bien preparado y viene con todo”, dijo Ramírez sobre su oponente Boesel. Con Canelo perdiendo por decisión unánime ante el campeón de peso semipesado de la AMB, Dmitry Bivol (19-0, KO) el pasado fin de semana en Las Vegas, el ganador de esta pelea se convierte en el mandato de Bivol. Zurdo habló sobre la derrota de Canelo ante Bivol. El Zurdo dio su opinión sobre la derrota de su compatriota. “Fue triste para México. Es boxeo y sucede. Bivol parecía mucho más superior. Es el boxeador más grande y se notó”, dijo Ramírez. “Quería que Canelo ganara la pelea. No fue su noche. En una revancha, el resultado sería el mismo. Bivol es muy superior.” Ramírez ha estado llamando al campeón de peso semipesado de la AMB, Bivol, durante bastante tiempo. El pasado verano lo hizo público tras su nocaut sobre Sullivan Barrera en el Banc of California Stadium de Los Ángeles. “México no solo quiere esa pelea, sino que todos quieren ver esta pelea”, dijo Ramírez. La división de peso semipesado es intrigante y está tomando forma, con la victoria de Bivol, la pelea del sábado por la noche y el enfrentamiento de unificación del próximo mes entre el campeón de la OMB Joe Smith Jr. y el campeón del CMB/FIB Arhtur Beterbiev. Hay muchas posibilidades interesantes para el Zurdo si sale victorioso. “Beterbiev también está ahí fuera. Es un luchador fuerte. Lo tienes a él y a Joe Smith peleando. Ese es un gran enfrentamiento, pero creo que Beterbiev gana”, predijo Ramírez. “Claramente soy el mejor peleador de 175 libras. Estas peleas se van a hacer”, agregó Zurdo. El Zurdo sabe que el potencial para una pelea con cualquiera de los campeones en el peso semipesado es seguro, pero el enfoque sigue siendo Boesel, ya que la pelea está programada como eliminatoria por el título de la AMB. Con un triunfo, el Zurdo se convierte en el obligado de Bivol. “No estoy mirando más allá de Boesel. Esa es la pelea que todos quieren ver es Bivol. Esa es la pelea que quiero por un título mundial. La pelea con Bivol debe hacerse. Sería una pelea emocionante en la que ambos queremos ser los mejores”. Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla Budler y Soto se enfrentarán en eliminatoria WBC en Mexico Charlo: Estoy listo para vencer a Castaño Like this: Like Loading...

