Budler y Soto se enfrentarán en eliminatoria WBC en Mexico Por Ron Jackson Se ha informado que el sudafricano Hekkie Budler, clasificado como el peso mosca junior número 1 por el WBC, y Elwin Soto de México, que figura en el puesto número 3, se enfrentarán el 25 de junio en el Palenque del FEX en la ciudad natal de Soto, Mexicali, México, en una eliminatoria por el título mundial de peso mosca junior del WBC. Tanto Budler como Soto han tenido cinturones de campeonato mundial en peso minimosca con Soto, de 25 años (19-2, 13 KOs), que tuvo su última pelea el 16 de octubre del año pasado, cuando perdió el cinturón de peso minimosca de la OMB ante el puertorriqueño. Jonathan González (24-3-1) por decisión dividida. Budler (33-4, 10 KOs) que celebrará su 34 cumpleaños el 18 de mayo es el boxeador sudafricano más condecorado, habiendo ganado los cinturones IBO All-Africa, IBO junior mosca y IBO paja, peso mínimo interino WBA, peso mínimo WBA, WBA cinturones de peso mínimo “súper”, peso minimosca panafricano WBA, peso minimosca IBO y peso minimosca plata WBC. También ha sido galardonado con el cinturón de campeonato The Ring y es el único sudafricano que ha sido honrado con este cinturón, con Vic Toweel Sudáfrica, el único campeón mundial universal que recibió el cinturón en 1950. Antes de su derrota ante González, Soto, de 25 años, había realizado tres defensas exitosas del cinturón de la OMB que ganó en 2019 contra Ángel Acosta. Su única otra derrota llegó en su tercera pelea profesional hace cinco años. La victoria de Budler contra el filipino Jonathon Alamacen por el título vacante de peso minimosca plateado del CMB el 22 de mayo en el Booysens Hall de Johannesburgo el año pasado, fue su primera pelea en 17 meses. Todas las probabilidades están en contra de Budler con la inactividad, la edad y la lucha en el país de origen de Soto. Sin embargo, a pesar de que las probabilidades están en su contra, este valiente luchador lo dará todo en lo que podría ser su última pelea a nivel mundial. Los principales campeones de peso mosca junior de la organización son el “súper” Hiroto Kyoguchi de la AMB, el “secundario” de la AMB Esteban Bermúdez, FIB Félix Alvarado, Kenshiro Teraji del CMB y Jonathan González de la OMB. Zurdo Ramírez busca hacer su propia historia Like this: Like Loading...

Top Boxing News

