Conferencia de prensa final de Kovalev-Pulev La conferencia de prensa final de TrillerVerz 5 se llevó en Los Ángeles, solo dos días antes del evento transmitido por FITE que emana del Foro. Sergey Kovalev: "Estoy listo para cualquiera y en cualquier lugar. Mi promotor dijo 'Tervel Pulev, siempre estoy listo'. Solo quiero hacer un gran regreso y hacer que todos mis fanáticos se sientan orgullosos de mí". Tervel Pulev: "Muchas gracias a Triller Fight Club por hacer posible esta pelea. Estoy muy emocionado de enfrentar claramente al oponente más duro de mi carrera en Sergey Kovalev. Mi predicción es que me mantendré invicto". Kubrat Pulev: "Texas for Triad Combat fue un gran evento y espero que el sábado sea lo mismo para Triller Fight Club. Estoy listo para esta pelea y espero que mi oponente también lo esté. Lo respeto, es un buen luchador, tuvo una buena pelea contra Michael Hunter. Pero soy diferente y estoy en un nivel más alto que sus oponentes anteriores. Esta pelea es muy difícil para él, lo tengo todo y lo va a descubrir el sábado por la noche, soy como un animal salvaje muy inteligente". Jerry Forrest: "Es una bendición y un placer pelear en esta tremenda cartelera. Esta es otra oportunidad para demostrar lo que puedo hacer. Siento que aquí es donde pertenezco y todo ha llevado a esto. Siempre estoy en el gimnasio, así que estoy en buena forma y listo. Mi enfoque para cada pelea nunca cambia; Voy a superar a todos". Fernando Vargas Sr: "Pensé que Triller Fight Club era el mejor plan para mis muchachos. Les encanta el boxeo. Estamos entusiasmados con esto y hemos estado trabajando duro en la preparación. Mis muchachos van a demostrar de qué está hecho su ADN. Querían hacer lo que hizo su padre y estoy aquí para apoyarlos al 100%. No estaría aquí si no estuvieran listos". Fernando Vargas Jr: 'Definitivamente es un privilegio y una responsabilidad llevar el apellido 'Vargas'. Estoy emocionado como el mayor de ver el debut de mis hermanos menores. Muchas gracias a David y Egis y a todo el equipo de Triller por hacer posible que los tres peleemos en la misma cartelera". Amado Vargas: "No veo la hora de ver a mi hermano menor, Emiliano, hacer su debut profesional. El 14 de mayo te enterarás de qué van los chicos Vargas. Todos podemos luchar de verdad". Emiliano Vargas: "La presión te puede doblar o envalentonar. Mis dos hermosos padres me apoyan en todo lo que hago. Esto es algo, pelear en la misma cartelera, hemos estado hablando durante mucho tiempo y estoy listo para el sábado por la noche. He tenido una buena carrera amateur y estoy listo para ser profesional. Tengo la suerte de tener a Triller Fight Club detrás de mí". Evan Holyfield: "Es una bendición pelear en una cartelera tan grande este sábado por la noche y aplicar todo lo que he trabajado en el entrenamiento. Solo estoy tomando mi carrera una pelea a la vez, con cada actuación puedo mostrar más de mis habilidades. Estoy seguro de que Jurmain sacará lo mejor de mí y yo sacaré lo mejor de él". "Sí, Mike Tyson de todas las personas me dio un consejo antes de uno de mis primeros combates amateur. 'No te emociones demasiado, solo apégate a tus habilidades y en lo que has trabajado en el entrenamiento y estarás bien'". Jurmain McDonald: "Estoy acostumbrado a ser el desvalido y me siento cómodo en ese papel. Tengo hambre y definitivamente voy a aprovechar la oportunidad. Siento que va a ser una sorpresa, al igual que Bivol". Cartelera de peleas completa Sergey Kovalev, (34-4-1, 29 KOs) vs. Tervel Pulev, (16-0, 13 KOs) peso crucero, diez rounds Kubrat Pulev, (28-2, 14 KOs) vs. Jerry Forrest, (26-4-2, 20 KOs) pesos pesados, diez rounds Evan Holyfield, (9-0, 6 KO) vs. Jurmain McDonald, (6-5, 2 KO), peso welter, seis asaltos Fernando Vargas Jr. (5-0, 5 KOs), vs. Terrance Jarmon, (3-0, 1 KO), superwelter, seis asaltos Amado Vargas, (3-0, 2 KO's) vs. Anel Dudo, (1-3, 1 KO), peso pluma, cuatro asaltos Emiliano Vargas, (Debut profesional) vs. Mark Salgado, (1-1, 1 KO) peso ligero, cuatro asaltos Conferencia de Prensa final de Charlo-Castaño II Budler y Soto se enfrentarán en eliminatoria WBC en Mexico

