El campeón mundial unificado de las 154 libras del WBC, la AMB y la FIB, Jermell Charlo, y el campeón mundial de las 154 libras de la OMB, Brian Castaño, recibieron un apoyo entusiasta y ferviente de sus respectivas bases de fanáticos en una acalorada y bulliciosa conferencia de prensa final el jueves antes de enfrentarse en una revancha por un título indiscutible. estado en 154 libras este sábado en Showtime desde Dignity Health Sports Park en Carson, California. Los luchadores no se enfrentaron.

Jermell Charlo: “Noquear a la gente es lo que hago. Por eso soy conocido”.

Brian Castaño: “Me importa un bledo que me quiera noquear. Salgamos y veamos si puede soportar mi castigo durante 12 asaltos”.

JERMELL CHARLO

“Solo tengo que ser dominante. Tengo que ser el mejor Jermell Charlo, eso aún no lo han visto. Voy a dominar esta pelea de manera diferente a como lo hice en la última pelea.

“Castaño es el mismo boxeador que ha sido en cada pelea. Él va a venir y seguirá volviendo a subir. Voy a usar todo lo que aprendí de esa pelea, el sábado por la noche. Voy a aprovechar las cosas que tengo que él no tiene. Voy a usar las habilidades con las que estoy bendecido.

“Voy a ser más fuerte, más rápido y más inteligente que nunca antes. Gracias Castaño, por darme más tiempo para prepararme.

“Estoy agradecido por mis oportunidades. Este es mi momento y estoy concentrado. Él es mi objetivo y voy a reventarlo. Sé lo que poseo en el ring. Sé quién soy y sé de dónde vengo.

“He trabajado muy duro desde julio pasado. Sé que con la dedicación que yo y Derrick James, junto con todo mi equipo, incluida Joan Guzmán, pusimos, estamos listos. Todo lo que tengo que hacer es entrar allí y arriesgarlo todo.

“Noquear a la gente es lo que hago. Eso es por lo que soy conocido. Soy conocido por el poder y soy conocido por la velocidad. Eso es lo que estoy haciendo.

“No lo terminé, así que creo que ese fue el único error que cometí. Normalmente soy un cerrador. Tengo eso en el fondo de mi mente. A uno le ha vuelto a hacer daño, y ojalá sea más temprano que tarde, se acabó.

“No hay nada que pueda hacer cuando lancemos estas bombas sobre él el sábado”.

BRIAN CASTAÑO

“Me preparo muy en serio para todos y cada uno de los oponentes que tengo frente a mí. Esta vez, es Charlo, y les prometo que voy a estar más que listo para darles un espectáculo a los fanáticos el sábado por la noche.

“Pensé que pelear en su estado natal fue un factor con los jueces la última vez. Sigo pensando que soy el visitante aquí, pero tiene una sensación más ‘neutral’ que la de San Antonio. La lección que aprendí es tener siempre la guardia alta y estar lista para lo que se me presente.

“Será especial mostrarles a todos de lo que soy capaz, especialmente frente a los fanáticos latinos aquí. Esta es la culminación de años de trabajo. Estoy ansioso por salir y demostrar que soy el campeón y darle a los fanáticos latinos el espectáculo que se merecen.

“Él puede decir lo que quiera. No podría importarme menos si él quiere noquearme. Salgamos y veamos si puede soportar mi castigo durante 12 asaltos.

Me molestaba la falta de respeto que le tiene a un compañero atleta. Dijo muchas cosas que pensé que estaban fuera de lugar. No sé por qué está nervioso, gritando y nervioso. Prefiero que muestre esa energía en el ring.

“No tengo un arma específica que sea mejor que él, porque adapto mi estilo a mi oponente. Charlo va a ver lo que tengo reservado para él. Estoy más que listo para demostrar que lo que he preparado es más que suficiente para conseguir la victoria.

“Charlo es un luchador de primer nivel. Eso es definitivamente cierto. Pero a este nivel, todos tienen poder. Solo un oponente me ha enviado a la lona, ​​y no ha sido Charlo. Es fuerte, pero no hay nada en su poder que realmente me destaque en comparación con otros luchadores a los que me he enfrentado.

“El sábado va a ser eléctrico. La forma en que hemos estado condimentando esto, estamos garantizando un espectáculo. No te lo vas a querer perder.

“La primera pelea me motivó porque pensé que gané. Aprendí que no puedo dejar esta pelea en manos de los jueces. No tengo que dejar ninguna duda de que soy un peleador superior”.

La conferencia de prensa también contó con la invicta estrella en ascenso de peso welter Jaron “Boots” Ennis y el invicto atleta olímpico canadiense Custio Clayton, quienes se enfrentarán en un Eliminator del título de peso welter de la FIB en el evento coestelar.

JARON ENNIS

“Sobre el papel, no sé si es mi desafío más difícil. No lo sabremos hasta la noche de la pelea. Veremos cuando nos subamos al ring.

“No veo cintas de tipos con los que peleo a menos que los haya visto antes. Tuvimos un gran campamento y vamos a hacer lo que hacemos. Todos me verán brillar y hacer una gran declaración.

“Definitivamente voy a extender mi racha de nocauts el sábado. No lo estamos buscando. Vamos a dejar que venga, definitivamente viene 19 seguidos.

“No estamos mirando más allá de Clayton. Vamos a hacer daño el sábado y lucir bien durante el mismo. Puedo hablar sobre el futuro después, pero ahora mismo estoy encerrado en Clayton.

Sé que tenemos un gran evento principal, pero vengo a robar el espectáculo. Ya sabes cuál es mi lema, entro y salgo como en una lotería.

“La gente me verá entrar allí y ser perfecto. Este es solo otro día en la oficina para mí. Otro día, otro dólar.”

“Esto significaría todo para mí. Tomé una pelea que la mayoría de la gente no hubiera tomado. Este es el tipo de pelea que necesitaba en mi carrera en este momento. Es por eso que estoy extremadamente preparado para esto.

“Vengo a pelear. Al final del día, no podemos decir qué va a pasar, pero estoy aquí para luchar.

“Por supuesto que confía en que obtendrá un nocaut, pero estoy aquí para asegurarme de que eso no suceda.

“No he podido conseguir las peleas que necesitaba. Así que decidimos tomar esta, a pesar de que es una pelea que no mucha gente hubiera tomado. Esta es la pelea que necesito para probarme a mí mismo.

“Es difícil decir cuáles son sus defectos porque no veo muchas imágenes. No me guío por lo que alguien hizo en su última pelea. Nadie rinde igual que en su última pelea. Tengo que estar preparado el sábado para hacer lo que soy capaz de hacer, que es evitar que él consiga la victoria.

“Soy un peleador muy inteligente con un gran coeficiente intelectual en el ring. Todavía no he podido mostrar todo, pero creo que esta pelea lo sacará de mí. Esta victoria les mostraría a todos que pertenezco a su nivel”.