Ex campeón Acosta vence a Rivera en Indio, California El ex campeón mundial Ángel "Tito" Acosta (23-3-1, 22 KOs) derrotó a Janiel Rivera (18-9-3, 11 KOs) en solo 79 segundos de una pelea de peso súper mosca el jueves por la noche en el Fantasy Spring Resort Casino en Indio, California. Acosta sacudió a Rivera, luego descargó hasta que el árbitro lo detuvo. Impresionante victoria. "Siempre entreno bien para cada pelea, sabíamos que Janiel iba a ser un peleador fuerte y no quería prepararme mal para esta pelea", dijo Acosta. "Vi la oportunidad de terminar la pelea temprano y la aproveché. Tuve un gran campamento con Joel Díaz y siento que me preparó para esto. Naturalmente, entrenamos para llegar hasta el final, pero afortunadamente lo terminamos temprano y obtuvimos una gran victoria. Queremos volver al entrenamiento del gimnasio y buscar otra oportunidad de campeonato mundial, con suerte Julio César Martínez o McWilliams Arroyo". El invicto peso pluma Víctor Morales (16-0-1, 8 KOs) tomó una decisión unánime de diez asaltos sobre Alberto Torres (11-5-3, 4 KOs). Morales derribó a Torres en la quinta ronda. Un choque de cabezas en el noveno asalto dejó a Morales cubierto de sangre. Morales derribó a Torres nuevamente en la décima ronda para puntuar una victoria 100-88 3x. El invicto supergallo Rudy "El Tiburón" García (13-0-1, 2 KOs) superó por puntos a Diul "Elegante" Olguín (15-23-5, 10 KOs) en ocho asaltos. Las puntuaciones fueron 80-72, 79-73, 79-73.

