Preguntas y respuestas: Billy “The Kid” Dib Por Ray Wheatley – World of Boxing El dos veces campeón mundial Billy “The Kid” Dib habló con Fightnews.com® sobre ganar la corona de peso pluma de la FIB en 2011, seguir siendo clasificado como peso ligero en 2022 y llamar al campeón indiscutible George “Ferocious” Kambosos. En 2011 rindió al máximo para derrotar al duro mexicano Jorge Lacierva y ganar una clara decisión en doce asaltos para capturar la corona de peso pluma de la FIB. ¿Fue un sueño hecho realidad ser campeón mundial de la FIB? Sin duda fue un sueño hecho realidad. Trabajé muy duro durante más de la mitad de mi vida para convertir mi sueño en realidad. A pesar de que había capturado el campeonato de peso súper pluma de la IBO unos años antes, ganar el campeonato mundial de peso pluma de la FIB consolidó mi legado como un verdadero campeón mundial y eso fue especial para mí. También se enfrentó a un oponente sólido, resistente y experimentado en Lacierva, por lo que es algo de lo que siempre estaré orgulloso. Siguió eso con un KO en la primera ronda de Alberto Serviedi cuando fue coronado en 2.38 por el árbitro Pete Podgorski. Serviedi estuvo invicto en 33 peleas. ¿Te sorprendió haber detenido al boxeador italiano tan pronto? No me sorprendió porque sabía cómo me sentía al entrar en esa pelea. Tenía la intención de mostrarle al público del boxeo australiano que podía ser entretenido en las peleas y lo demostré en esa actuación destructiva. Estaba invicto y se mostró bastante arrogante en el trato que él y su equipo tenían con nosotros antes de la pelea, así que eso me dio un pequeño incentivo adicional para terminar la pelea lo antes posible. En 2012 defendiste el campeonato de la FIB contra el respetado mexicano Eduardo Escobedo y estuviste impresionante al detenerlo al final de la sexta ronda. ¿Tus pensamientos sobre esa actuación? Creo que esa fue una de mis actuaciones más fuertes y dominantes hasta la fecha. Escobedo era el retador obligatorio y previamente nos habíamos enfrentado antes de que la pelea fracasara, por lo que ya había un poco de historia allí. Sabía que era un buen operador y estaba bien educado, por lo que era imperativo avanzar, atacar el cuerpo con fuerza y ​​darle poco descanso o tiempo para pensar. Me sentí tan fuerte y confiado esa noche y pude sentir que los intercambios le quitaban la vida hasta que finalmente renunció en su taburete. Ese fue un momento de orgullo en mi carrera poder hacer que un peleador mexicano se rindiera en su banquillo para sorpresa de muchos expertos del boxeo. Perdiste el campeonato de la FIB ante Evgeny Gradovich. ¿Cuáles son tus recuerdos de esa pelea? De hecho, perdí mi título de la FIB ante Gradovich en una derrota por decisión dividida a principios de ese año, lo cual fue absolutamente desgarrador. Acababa de regresar a pelear en los EE. UU. una vez más, sin haber peleado allí desde la primera derrota de mi carrera, una pelea por el título mundial de peso pluma de la OMB contra Steven Luevano. Pagué el precio por querer mostrarles a los fanáticos estadounidenses que era entretenido de ver y me desvié un poco de nuestro plan de juego. Se programó una revancha para fines de 2013 y eso culminó en una derrota por nocaut técnico en el noveno asalto, desafortunadamente. Resultó demasiado fuerte esa noche y simplemente no estaba destinado a ser para mí, lo cual fue una píldora amarga de tragar. Has permanecido activo desde esa pelea contra Evgeny Gradovich hace nueve años y en 2022 obtuviste una victoria por descalificación sobre el muy respetado Jacob Ng. ¿Puedes hablarme de esa pelea? Me he mantenido bastante activo y me he abierto camino hacia otros dos desafíos por el título mundial contra el entonces campeón mundial de peso súper pluma del CMB, Takashi Miura, y una pelea por el campeonato mundial de peso súper pluma de la FIB contra Tevin Farmer. Una vez más, no pude capturar esos títulos, pero he demostrado que con perseverancia y dedicación todavía puedo luchar en el nivel de élite del deporte. La pelea contra Ng estaba yendo como yo pensaba. Sabía que mi movimiento de cabeza y mi capacidad para permanecer en la pelea durante los primeros asaltos eventualmente lo cansarían y frustrarían. Sentí que estaba comenzando a encontrar mi tiempo nuevamente y estaba listo para tomar el control de la segunda mitad de la pelea. No fue el final de la pelea que había imaginado y las costillas fracturadas como resultado de un derribo ilegal definitivamente pusieron una nota amarga en la victoria pero, sin embargo, una victoria es una victoria y ahora me ha colocado en una buena posición. avanzando. Ahora está clasificado por la FIB y la OMB en la división de peso ligero al campeón indiscutible de la franquicia de la FIB, la AMB, la OMB y el CMB, George Kambosos. Conoces bien a George, ya que lo entrenó cuando era aficionado. ¿Te interesaría desafiar a Kambosos en Australia? Si George es capaz de derrotar a Devin Haney el 5 de junio, posiblemente podría establecer un enfrentamiento entre todos los australianos por el campeonato mundial indiscutible de peso ligero. Eso es ciertamente atractivo para mí, ya que sería la primera y probablemente la última vez que algo de esta magnitud podría suceder entre dos australianos. Estoy en este deporte por cinturones, legado e historia. Esta pelea marca los tres. Ryan García tiene clasificación IBF#9 y usted tiene clasificación IBF#6. García tiene muchos seguidores en las redes sociales. ¿Estaría interesado en una pelea de García v Dib en los Estados Unidos? Estaría interesado en cualquier pelea que tenga sentido para mí en esta etapa de mi carrera. Ryan García ciertamente tiene muchos seguidores, pero por ahora, estoy mirando a los que están por encima de mí en las calificaciones para preparar una mega pelea contra Kambosos aquí en Australia. Sin embargo, al decir eso, nunca descartaré ninguna pelea que tenga sentido y pueda llevarme a donde creo que me dirijo. Gervonta Davis es uno de los mejores pesos ligeros del mundo. ¿Confiaría en la victoria sobre Tank Davis? Davis es uno de los mejores jóvenes talentos en el deporte y ha demostrado la fuerza destructiva que puede ser en el ring. Nadie es imbatible en el boxeo y creo que mis habilidades y experiencia preocuparán a cualquiera en la división de peso ligero. Creo que sería una gran pelea para los fanáticos del boxeo y una que puede suceder algún día en la pista. Pronto asistirá a la convención de la FIB en los EE. UU. ¿Te reunirás con los promotores para organizar tu próxima pelea? Me siento honrado de que la FIB me haya invitado a asistir a la convención de 2022 y espero ver lo que se presente durante mi estadía en los Estados Unidos. ¿Qué le gustaría decirles a los lectores de Fightnews.com®? Gracias a todos por el apoyo continuo a lo largo de los años. Los fanáticos del boxeo son verdaderamente los mejores fanáticos del mundo. Los luchadores no somos nada sin los fanáticos, así que gracias, los aprecio a todos. Sigue el viaje de mi vida @billydib Ex campeón Acosta vence a Rivera en Indio, California Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.