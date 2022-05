El PPV Mayweather-Moore está cancelado La exhibición del PPV del sábado entre Floyd ‘Money’ Mayweather y ‘Dangerous’ Don Moore se suspende debido a la muerte del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, quien falleció hoy a los 73 años. Para llorar al exlíder, el país suspende trabajo en ministerios, departamentos, instituciones federales y locales, y el sector privado durante tres días. Anuncio oficial: GLOBAL TITANS DUBAI APLAZADO Estamos profundamente entristecidos por el anuncio del reciente fallecimiento del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Khalifa Bin Zayed Al Nahyan. Debido al fallecimiento, los Emiratos Árabes Unidos observarán un período oficial de luto durante los próximos 40 días. Por lo tanto, el evento Global Titans Dubai, que estaba programado para el 14 de mayo en el Burj Al Arab Jumeirah, se pospuso hasta nuevo aviso. Próximamente se anunciará una nueva fecha. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar y aseguramos a los fanáticos que este espectacular evento se realizará en el futuro. De Carolis sorprende a Scardina en Italia Preguntas y respuestas: Billy "The Kid" Dib Like this: Like Loading...

