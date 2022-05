De Carolis sorprende a Scardina en Italia En una gran sorpresa, el ex campeón mundial de peso súper mediano de la AMB, Giovanni De Carolis (31-10-1, 15 KOs), de 37 años, anotó un espectacular KO en el quinto asalto sobre el previamente invicto IBF # 8, WBO # 9 clasificado Daniele Scardina (20 -1, 16 KOs) el viernes por la noche en el Allianz Cloud en Milán, Italia. De Carolis derribó a Scardina con fuerza en la cuarta ronda. El árbitro falló por completo en la caída y le dio tiempo extra a Scardina. No importa, De Carolis salió corriendo en la quinta ronda para derribar a Scardina nuevamente para terminarlo. Amir Khan se retira El PPV Mayweather-Moore está cancelado Like this: Like Loading...

