Amir Khan se retira "Es hora de colgar los guantes", anunció hoy en las redes sociales el ex campeón mundial de peso superligero de la AMB/FIB, Amir Khan. "Me siento bendecido de haber tenido una carrera tan increíble que se ha extendido por más de 27 años. Quiero dar las gracias de todo corazón a los increíbles equipos con los que he trabajado y a mi familia, amigos y fans por el amor y el apoyo que me han mostrado". Khan, de 35 años, termina con un récord de 34-6 con 21 KO. Perdió su pelea final a principios de este año contra su archirrival Kell Brook, quien también se retiró recientemente. De Carolis sorprende a Scardina en Italia

