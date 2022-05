Presentan cartelera de Kambosos-Haney El dos veces retador australiano al título mundial de peso gallo Jason “Mayhem” Moloney y el contendiente de peso pesado nacido en Nueva Zelanda Junior Fa esperan mostrar sus talentos para los fanáticos de la región local en el Marvel Stadium en Melbourne, Australia, en la cartelera de George Kambosos Jr.- Enfrentamiento indiscutible del título mundial de peso ligero de Devin Haney. Se proyecta que el evento del campeonato mundial Kambosos-Haney sea uno de los eventos de boxeo más grandes en suelo australiano. Moloney peleará contra el ex retador al título mundial Aston Palicte en una pelea de 10 asaltos por el título vacante de peso gallo internacional de la OMB, mientras que Fa se enfrentará al favorito de los fanáticos australianos Lucas Browne en una pelea de 10 asaltos por los cinturones de título de peso pesado internacional de la AMB Oceanía y la FIB. Kambosos-Haney, Moloney-Palicte, Fa-Browne, y una pelea de peso completo a ocho asaltos entre Hemi Ahio (18-0, 13 KOs), de Auckland, Nueva Zelanda, y Joe Jones (13-4, 10 KOs), de Ciudad de Jersey. NJ, será televisado EN VIVO por ESPN, ESPN Deportes y ESPN+ el sábado 4 de junio a las 9 pm ET/6 pm PT. En una pelea de swing, el peso crucero David Nyika (2-0, 2 KO) se exhibirá en 6/4 asaltos contra un oponente por nombrar. Nyika, de Hamilton, Nueva Zelanda, capturó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio el verano pasado. Un querido héroe deportivo en su país, Nyika se ha ganado sus galones como sparring del campeón de peso pesado Tyson Fury. Luego del evento principal, transmitido en vivo y exclusivamente en los Estados Unidos por ESPN+, el contendiente mundialmente calificado de peso gallo junior Andrew Moloney (23-2, 15 KOs) peleará contra el nicaragüense Alexander Espinoza (21-3-2, 8 KOs) en un ocho -rounder, y el prospecto de peso mediano junior firmado por Devin Haney Promotions, Amari Jones (5-0, 5 KOs) peleará contra Ankush Hooda (3-0-1, 1 KO) en un combate programado de seis asaltos. Browne (30-3, 26 KOs) ganó el título de Oceanía de la AMB con una victoria por nocaut sobre Faiga Opelu en diciembre y es un ex campeón mundial de la AMB. Fa, de 32 años (19-1, 10 KOs), busca volver a encarrilar su carrera después de perder ante el ex campeón mundial Joseph Parker en su última salida en febrero de 2021. Fa tiene victorias notables sobre los veteranos estadounidenses Devin Vargas y Dominick Guinn. “Nada me gustaría más que pelear por otro título mundial, y Junior Fa se interpone en mi camino”, dijo Browne. “Si puedo encerrarlo temprano, eso enviará un mensaje al mundo del boxeo de que estoy lejos de terminar. Solo ha perdido una vez en su carrera, ante Joseph Parker. Planeo darle su segunda derrota”. “Estoy 100 por ciento respaldado por mí mismo, pero no estoy tomando a Lucas a la ligera, ya que es un ex campeón mundial y Paul Gallen lo detuvo con algunos golpes ilegales, así que no lo considero una pérdida”. dicho. “Él tiene su poder, y lo vimos usarlo para noquear a su último oponente. Conseguiré al mejor Lucas Browne para esta pelea, ya que estoy en el camino de que vuelva a ser un contendiente. Es una gran oportunidad para él y va a ser una pelea difícil”. Moloney (23-2, 18 KOs) ha reavivado su carrera desde una derrota por nocaut en octubre de 2020 ante el gran libra por libra Naoya Inoue. Derrotó al principal contendiente Joshua Greer Jr. en agosto pasado e hizo su debut en 2022 en abril con una decisión unilateral sobre Francisco Javier Pedroza. Actualmente ocupa el puesto número 2 del CMB y el número 3 de la OMB. Palicte (28-4-1, 23 KOs), de Bago City, Filipinas, desafió dos veces por títulos mundiales en el peso gallo junior y ha ganado tres peleas consecutivas. Es el número 6 clasificado mundialmente por la FIB. Moloney dijo: “Estoy agradecido con Top Rank y Lou DiBella por la oportunidad de ser parte del evento más grande en la historia del boxeo australiano. Es un sueño hecho realidad. Espero una dura pelea contra un ex aspirante al título mundial en Aston Palicte, ya que ha demostrado que puede rendir al más alto nivel. Vendré con todo lo que tengo para ofrecer el impresionante desempeño de mi carrera. ¡Prepárate para el caos!” La cartelera, que se transmitirá en EE. UU. exclusivamente por ESPN+, presenta a tres prospectos de Ferocious Promotions muy promocionados: Terry Nickolas, Isaias Sette y Hussein Fayad. Nickolas (2-1, 2 KOs), de Sydney, da un paso adelante en la experiencia de la oposición cuando pelea con Lachlan Higgins (7-4-1, 2 KOs), de Mornington, Australia, en una pelea de peso mediano junior a seis asaltos. . El peso mediano junior Sette y el peso ligero junior Fayad, ambos de Sydney, harán su debut profesional en peleas de cuatro asaltos. Sette peleará contra el artista del nocaut nacido en Melbourne Luke Gersbeck (2-0, 2 KOs), mientras que Fayad se enfrentará a Pom Thanawut Phetkum (1-1), de Springvale, Australia. Taylah Robertson (4-1, 1 KO), de Brisbane, Australia, y Sarah Higginson (3-0-1, 1 KO), de Perth, Australia, se enfrentarán en una batalla de peso gallo junior a cinco asaltos. Ambos peleadores ingresan a esta pelea habiendo ganado sus peleas por el título anteriores. Robertson anotó una decisión unánime en ocho asaltos sobre Kylie Fulmer en su pelea por el título de peso gallo femenino de Australia, mientras que Higginson anotó su primer nocaut, deteniendo a Danni Mace en el cuarto asalto para capturar el título vacante de peso gallo femenino de la Federación Nacional de Boxeo de Australia. WBC ordena García vs. Cruz por eliminatoria del peso ligero Mayweather: Me encanta mostrar mis talentos Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.