Mayweather: Me encanta mostrar mis talentos El boxeador del Salón de la Fama Floyd "Money" Mayweather promete una experiencia de boxeo especial y única cuando regrese al ring este sábado 14 de mayo encabezando "The Global Titans Fight Series" en una exhibición contra el invicto "Dangerous" Don Moore que sirve como el principal evento de una programación de pay-per-view que se lleva a cabo "en los cielos de Dubai" al aire libre en el helipuerto del opulento Burj Al Arab Hotel de Dubai. "Te prometo que nunca has visto un evento de boxeo como este", dijo Mayweather. "Voy a continuar rompiendo barreras el 14 de mayo. Este es un evento único en la vida y soy un peleador único en la vida. No hay nadie más en el deporte que pueda encabezar un evento tan exagerado. Voy a darles a los fanáticos lo que pagaron. "Me encanta mostrar mis talentos por todo el mundo y hacer algo nuevo que me interese. El boxeo es entretenimiento, y de eso se trata. Trabajé duro para lograr más que nadie durante mi carrera, y ahora voy a disfrutar los frutos de mi trabajo, mientras sigo brindando a los fanáticos algo emocionante para ver. "Siempre dicen que el cielo es el límite, bueno, siento que estoy empujando el límite en el mundo del entretenimiento una vez más, subiendo y peleando literalmente en el cielo. Este es el tipo de oportunidades que siempre voy a aprovechar. "Conozco [al oponente Don Moore] desde hace mucho tiempo y sé que es un peleador muy inteligente que no puedo tomar a la ligera. Creo que viene a demostrar algo en esta pelea. Además de que esta pelea es en un lugar único en su tipo, verás a un tipo entrar para intentar The Best Ever".

