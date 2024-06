WBC ordena a Puello-Martin y Haney ahora campeón en receso en las 140 lbs El WBC ha recibido varias solicitudes específicas relacionadas con su división de peso superligero. La consideración de la Junta de Gobernadores del WBC de esas solicitudes ha dado como resultado las decisiones que se detallan a continuación. El campeón mundial superligero del CMB, Devin Haney, solicitó ser colocado en el estatus de campeón en receso. La Junta de Gobernadores del CMB aceptó por unanimidad la solicitud de Haney y lo declaró campeón mundial del CMB en receso. Al mismo tiempo, la Junta de Gobernadores del CMB declaró al actual campeón mundial interino Alberto Puello como campeón mundial superligero del CMB. El CMB ordenará un período de negociaciones libres para la defensa obligatoria del título del campeón Puello contra el retador número 1 del CMB y contendiente obligatorio Sandor Martín. Gary Antuanne Russell ha solicitado que la Junta del WBC considere otorgarle una revancha inmediata contra el ahora campeón Puello a la luz de la muy competitiva y cerrada derrota por decisión dividida de Russell. Después de una cuidadosa revisión, el WBC ha concedido una revancha indirecta que permitirá a Russell pelear contra el ganador de la pelea ahora ordenada entre Puello y Martin. Bohachuk-Ortiz por título WBC el 10 de agosto en Las Vegas Video sobre Estrada vs.BAM Rodriguez Like this: Like Loading...

