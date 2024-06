Video sobre Estrada vs.BAM Rodriguez Juan Francisco “Gallo” Estrada: “Estuve allí [en su pelea con Sunny Edwards], lució genial, pero Edwards es un peso mosca. Es una historia diferente en el peso súper mosca… la gente habla de retiro. Me queda mucho. Es diez años más joven, pero antes no lucía muy bien en el peso súper mosca. Quiero seguir haciendo historia”. Jesse “BAM” Rodríguez: “Conozco a Estrada desde que tenía 12 años. He estado atento. Compartir el ring con él es un honor… es mi pelea más dura hasta la fecha. Lleva mucho tiempo en el juego. Será una noche llena de acción”. WBC ordena a Puello-Martin y Haney ahora campeón en receso en las 140 lbs Inducidos al Salón de la Fama del Boxeo de Florida 2024 Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.