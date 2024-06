Inducidos al Salón de la Fama del Boxeo de Florida 2024 ¡Felicitaciones a la promoción 2024 del Salón de la Fama del Boxeo de Florida! 1. Dr. Mark Gordon (ausente) – Oficiales/Comisión

2. Kathy Gentile

3. Chris Young

4. Tim Shipman

5. John Beninati – Participantes

6. Marc Hager

7. Raúl Álvarez

8. Carl King

9. Jorge Ebro – Medios

10 Khalilah Escalera – Promotor

11. Sherman Henson – Gerente/Entrenador

12. Willie Vargas

13. Stacy Prestage (ausente) – Luchador

14. David Díaz

15. Raúl Frank

16. Edner Cherry

17. José Alonzo

18. John John Molina. Video sobre Estrada vs.BAM Rodriguez Promotor Rogelio Espiño de regreso al boxeo mundial desde Panama

