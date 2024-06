Promotor Rogelio Espiño de regreso al boxeo mundial desde Panama Por. Gabriel F. Cordero Tras varios años de espera y mucha expectativa por el retorno de la empresa Promociones y Eventos del Istmo finalmente regresaron a la organización y presentación de mega eventos de boxeo con una noche de boxeo en el Centro de Combates de Pandeportes y Gobierno Nacional en Ciudad de Panama este jueves 20 de junio pasado ante cientos de fanáticos de boxeo que esperan que el regreso de grandes noches de boxeo en esta decisión de volver del reconocido promotor Rogelio Espiño quien tuviera campeones mundiales como: “Pelenchin” Caballero, “El Nica” Concepción, “Invisible” Corrales y “Loco” Mosquera entre otros junto a muchos retadores mundiales que recorrieron los 5 continentes en peleas de campeonato mundial. Una vez conocido el resultado de las elecciones presidenciales y generales pasadas de mayo 2024 en Panama era casi seguro que Espino podría estar de regreso y comenzar a hilvanar el camino hacia grandes noches de boxeo por quien en su momento abarrotó con miles de fanáticos la Arena Roberto Durán (Gimnasio Nuevo Panamá) y otras localidades en cerca de 130 eventos realizados desde el año 2000 hasta el 2020. El tenaz y responsable promotor Espiño está de regreso y junto a el cientos de esperanzas de boxeadores locales que esperan con fuertes esperanzas las oportunidades para lograr una noche de campeonato mundial en sus vidas. Resultados en Ciudad de Panama: Felix Montenegro L-TKO10 Hernan Alarcon

10 rounds en peso gallo

vacante titulo gallo FEDECENTRO AMB Leroy Estrada W-TKO2 Ruben Mendoza

10 rounds en peso supermosca

WBA Fedecaribe Super Fly (vacant) Orlando Martinez W-UD8 Arnulfo Bejerano

8 rounds en peso superpluma

Campeonato Nacional de peso super pluma COMIBOX Luis Ramos W-RTD2 Daniel Troya

4 rounds en peso superligero Enzo MorenoW-RTD3 Miguel Navalo

4 rounds en peso pluma Kevin De Mera W-KO2 Aldair Salazar

4 rounds en peso super mediano Jose Cordoba D-SD4 Gerardo Cabrera

4 rounds en peso superligero Lugar:Coliseo de Combates, Pandeportes, Panama City

Promotor: Promociones y Eventos del Istmo "Camarón" Zepeda, es el retador número uno de WBC, WBA, WBO e IBF

