“Camarón” Zepeda, es el retador número uno de WBC, WBA, WBO e IBF El ídolo de San Mateo Atenco, Estado de México, William “Camarón” Zepeda logró que los cuatro principales organismos rectores del boxeo a nivel mundial unificaran criterios y lo posicionaran como retador número uno a la corona del mundo en la división de peso ligero. Emocionado y con grandes ilusiones de lograr el cometido de ceñirse una corona mundial, tras ser notificado que el Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés), Asociación Mundial de Boxeo (WBA), Organización Mundial de Boxeo (WBA) y Federación Internacional de Boxeo (IBF), lo han ubicado en la posición número uno dentro de sus clasificaciones, posicionándolo en la antesala de la disputa de un campeonato del mundo. Con esta asignación, William Zepeda Segura está en posición de retar de manera obligatoria a los actuales soberanos de estas organizaciones mundiales, donde reinan los estadounidenses Gervonta “Tank” Davis (WBA), Shakur Stevenson (WBC), Vasily Lomachenko (IBF) y Dennis Berinchyk (WBO), algo que podría suceder antes de que culmine el presente año. Agradecido con su equipo de trabajo, conformado por su consejero y amigo Jaime Picos, sus entrenadores Jay “Panda” Najar, Carlos Duarte, y su señor padre Luis Manuel “Pariente” Zepeda González, y su empresa promotora Golden Boy, William Zepeda, con la humildad que le caracteriza continúa “alistando artillería” rumbo a su siguiente compromiso. William “El Camarón” Zepeda (30-0-0, 26 Ko’s), se dispone a encarar al estadounidense Giovanni Cabrera (22-1-0, 7 Ko’s) encabezarán el cartel que organiza Golden Boy, 12 asaltos en peso ligero, el próximo sábado 6 de julio en el Toyota Arena en Ontario, California. Promotor Rogelio Espiño de regreso al boxeo mundial desde Panama Ryan García es suspendido por dopaje y pelea con Haney es declarada No Contest Like this: Like Loading...

