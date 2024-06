Ryan García es suspendido por dopaje y pelea con Haney es declarada No Contest Por TMZ.com Ryan García ha conocido su destino: la superestrella del boxeo acordó una suspensión de un año del deporte como parte de un acuerdo con la Comisión Atlética del Estado de Nueva York… y su gran victoria sobre Devin Haney ahora es oficialmente un “no contest”. La Comisión Atlética del Estado de Nueva York confirmó el acuerdo a TMZ Sports el jueves… diciendo que el equipo legal de García trabajó con la NYSAC para llegar a una solución a su investigación sobre drogas para mejorar el rendimiento. Junto con la prohibición, García (25-1) pagará su bolsa de 1,1 millones de dólares de la pelea… además de una multa de 10.000 dólares. El acuerdo es una gran noticia para Haney, ya que su récord ahora vuelve a ser invicto con 31-0 1 NC. Como informamos anteriormente, las muestras de García resultaron positivas para ostarine… aunque su equipo negó rotundamente que hubiera consumido sustancias prohibidas a sabiendas. Ostarine, según los expertos, puede mejorar significativamente la masa muscular magra en los deportistas. La prohibición podría no significar mucho para García si realmente lo decía en serio cuando anunció su retiro el miércoles. Durante una perorata en las redes sociales, afirmó que el deporte era demasiado “corrupto”… y ya lo había superado. Por si sirve de algo, García emitió una declaración contradictoria… diciendo: “Está bien, estoy jubilado, volveré en un año”. De todos modos, la suspensión se levantará el 20 de abril de 2025. “Camarón” Zepeda, es el retador número uno de WBC, WBA, WBO e IBF La Convención IBF 2025 será en Atlantic City Like this: Like Loading...

